El SAMCo de Villa Cañás difundió pautas para internación y visitas

El Hospital SAMCo de Villa Cañás publicó una serie de indicaciones destinadas a ordenar la permanencia de pacientes internados, acompañantes y visitas. Las medidas establecen criterios sobre horarios, convivencia, higiene, alimentación, seguridad y uso de los espacios comunes.

Normas para favorecer el descanso y la recuperación

El Hospital SAMCo de Villa Cañás difundió su política de internación hospitalaria, con normas de convivencia, higiene y acompañamiento que deberán respetarse durante la permanencia en el efector de salud.

Según informó la institución, el objetivo es garantizar condiciones adecuadas de atención, descanso, higiene y seguridad, tanto para las personas internadas como para sus familiares y el personal sanitario.

Entre los principales puntos, se solicita mantener un trato respetuoso con el equipo de salud y otros pacientes, cumplir con las indicaciones médicas y de enfermería, conservar el silencio —especialmente durante la noche— y no circular por áreas restringidas.

Acompañantes y horarios de visita

En relación con la permanencia de familiares, el SAMCo estableció que se permite un acompañante permanente por paciente, salvo situaciones especiales autorizadas por el equipo de salud. También se indicó que dentro de la habitación no podrán permanecer más de dos personas al mismo tiempo.

Los horarios de visita fueron fijados en dos franjas: de 9:30 a 11:00 y de 16:30 a 18:00. Además, se solicita que la permanencia sea breve, para permitir la rotación y evitar la concentración de personas en las áreas de internación.

La institución también recordó que no se permite el ingreso de personas con síntomas de enfermedad, como fiebre, gripe o tos. En tanto, los pasillos deberán mantenerse libres, ya que son espacios de circulación médica y del personal de salud.

Higiene, alimentación y seguridad

Otro de los puntos del documento apunta al cuidado de las habitaciones. En ese sentido, se pide mantener orden y limpieza, utilizar los recipientes destinados para residuos y evitar el ingreso de elementos innecesarios.

Respecto de la alimentación, el paciente deberá consumir únicamente la comida indicada o autorizada por el equipo de salud. Además, no se permite ingresar alimentos sin autorización del personal de enfermería o del médico tratante, y se recomienda evitar productos perecederos o de difícil conservación.

El hospital aclaró que los alimentos llevados por familiares quedan bajo responsabilidad de quienes los ingresen y deberán respetar las indicaciones médicas correspondientes.

En materia de seguridad, las normas establecen que está prohibido manipular equipos médicos, desconectar dispositivos o alarmas y utilizar artefactos eléctricos no autorizados, como pavas eléctricas, calentadores u otros elementos similares.

Restricciones dentro del hospital

La política de internación también recuerda una serie de prohibiciones dentro del edificio. Entre ellas, fumar, consumir alcohol o sustancias prohibidas, generar ruidos molestos y realizar filmaciones o fotografías sin autorización institucional.

Además, se recomienda llevar únicamente elementos necesarios para la internación, como artículos de higiene personal, ropa cómoda y documentación. Sobre este punto, el SAMCo advirtió que no se responsabiliza por pérdida o extravío de objetos de valor.

Finalmente, el documento señala que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en advertencias del personal de salud, restricciones en el ingreso de visitas o intervención de la dirección.

Las indicaciones difundidas por el Hospital SAMCo Villa Cañás llevan la firma de su directora, Ps. Luciana Alberti, y concluyen con un pedido de colaboración a pacientes y familiares para sostener un ambiente de respeto, cuidado y tranquilidad.