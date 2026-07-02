Carreras: Accidente fatal en Ruta 90 entre una camioneta y un camión

Un grave siniestro vial se produjo en la tarde-noche de este jueves en el kilómetro 107 de la Ruta Provincial 90, en el tramo que une a Melincué con Carreras. Como consecuencia del impacto, falleció el conductor de una camioneta Volkswagen Amarok.

El hecho ocurrió en jurisdicción de Carreras y, según la información preliminar, por causas que aún se investigan colisionaron una pick-up Volkswagen Amarok gris y un camión Scania con acoplado. De acuerdo con los primeros datos, el choque habría sido por alcance.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la camioneta murió en el lugar. Hasta el momento no fue confirmada oficialmente la localidad de origen de la víctima, aunque trascendidos indicaban que sería oriunda de Hughes. En tanto, el camionero, domiciliado en San Gregorio, no habría sufrido lesiones.

Corte total y desvíos en la zona

Tras el siniestro, trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Carreras, personal policial de la Subcomisaría 1ª, Guardia Provincial, ambulancia y efectivos de la Policía de Investigaciones, que debían realizar las pericias correspondientes.

Por ese motivo, la Ruta Provincial 90 permanecía totalmente cortada en el sector del kilómetro 107. Al no haber precisiones sobre el horario de normalización del tránsito, se dispusieron desvíos obligatorios para quienes circulaban por la zona.

Las autoridades indicaron que los conductores podían desviar hacia la Ruta Provincial 14, girando en la Ruta Provincial 93 a la altura de Melincué, o bien tomar la Ruta Nacional 178 desde la rotonda de Alcorta.

La investigación quedó orientada a establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

Nota en desarrollo