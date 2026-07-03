Corte masivo de energía afecta al sur santafesino desde Chabás hasta Rufino

La interrupción del suministro se registra este viernes y alcanza a localidades ubicadas entre Chabás y Rufino. Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que el inconveniente se produjo en una línea de 132 kV y que aún no hay horario estimado para la reposición del servicio.

El corte alcanza a tres departamentos del sur provincial

Un corte general de energía afecta este viernes a gran parte del sur de la provincia de Santa Fe, como consecuencia de un inconveniente registrado en la red de alta tensión de 132 kV.

Según informó la Empresa Provincial de la Energía, la interrupción del suministro se extiende desde Chabás hasta Rufino y alcanza, hasta el momento, a localidades de los departamentos General López, Caseros y Constitución.

La falla se originó en una línea ajena a la Sucursal Firmat

Desde la Sucursal Firmat de la EPE explicaron que el problema se produjo por la apertura de una línea de alta tensión que no depende de esa dependencia operativa.

Por ese motivo, la empresa aún no cuenta con un horario estimado para la normalización del servicio, ya que la intervención corresponde a una instalación de transporte eléctrico de alta tensión.

Recomiendan seguir los canales oficiales

La salida de servicio de la línea generó el corte en una amplia zona del sur santafesino y afecta tanto a usuarios residenciales como a comercios e industrias.

Mientras avanzan las tareas para determinar el origen del inconveniente y restablecer el suministro, la EPE recomendó a los usuarios mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la empresa para conocer las novedades sobre la reposición de la energía.