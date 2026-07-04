Provincia refuerza controles ante nuevos casos de triquinosis

La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria intensificó las medidas de prevención y vigilancia tras la detección de dos brotes en el sur provincial, vinculados al consumo de chacinados elaborados sin controles sanitarios.

El Gobierno de Santa Fe reforzó las acciones de prevención, control bromatológico y vigilancia epidemiológica ante la detección de dos brotes de triquinosis en la zona sur de la provincia. La medida se implementa a través del Ministerio de Salud y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), en articulación con municipios, comunas y organismos nacionales.

La advertencia sanitaria se da en un contexto de bajas temperaturas, período en el que suelen incrementarse las faenas familiares de cerdos y la elaboración casera de chacinados y embutidos. Si estas prácticas se realizan sin inspección veterinaria ni análisis de laboratorio, pueden favorecer la transmisión de la enfermedad.

Uno de los brotes detectados está vinculado al consumo de productos elaborados en una localidad de la provincia de Buenos Aires. El segundo involucra a dos grupos familiares, integrados por 10 personas, que consumieron salamines y chorizos caseros elaborados con carne de cerdo adquirida en Ibarlucea, en el departamento Rosario.

Según se informó oficialmente, los chacinados fueron consumidos a mediados de mayo y los síntomas del primer caso comenzaron a manifestarse alrededor de 29 días después de la ingesta, dentro del período habitual de incubación de la enfermedad, que puede extenderse hasta los 45 días. Las personas afectadas evolucionan favorablemente y uno de los casos requirió internación.

Interdicción en Ibarlucea

Ante la posibilidad de que existan productos remanentes de esa misma elaboración, las autoridades sanitarias solicitaron evitar el consumo de chacinados caseros cuyo origen y controles no puedan verificarse.

En Ibarlucea, las medidas de control se concentraron en el establecimiento señalado como lugar de procedencia de los cerdos. Allí se realizó un operativo conjunto del Senasa, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Assal y la Guardia Rural Los Pumas.

Como resultado, se dispuso una interdicción para impedir la comercialización o elaboración de alimentos a partir de esos animales.

Desde la Provincia remarcaron que la intervención apunta a bloquear eventuales partidas involucradas, prevenir nuevos contagios y reforzar la trazabilidad de los productos que llegan al consumo.

Cuáles son los síntomas

La triquinosis es una enfermedad transmitida por el consumo de carne de cerdo o productos derivados crudos, mal cocidos o elaborados sin los controles correspondientes.

El secretario de la Assal, Eduardo Elizalde, explicó que “la principal fuente de transmisión es el consumo de productos elaborados con carne proveniente de animales faenados en forma domiciliaria, sin inspección veterinaria y consumidos crudos o insuficientemente cocidos”.

Los síntomas pueden comenzar con diarrea, dolor abdominal y náuseas. Luego pueden aparecer fiebre, dolores musculares, inflamación de párpados y rostro, dolor ocular y cefalea. En cuadros graves, la enfermedad puede provocar complicaciones cardíacas, pulmonares y neurológicas.

Ante la aparición de síntomas compatibles y antecedentes de consumo de chacinados o carne de cerdo de origen dudoso, se recomienda acudir rápidamente a un centro de salud.

Recomendaciones para prevenir contagios

Desde Assal recordaron que, si se realiza una faena familiar, es obligatorio enviar una muestra de carne a un laboratorio oficial para su análisis. El producto no debe consumirse ni procesarse antes de recibir un resultado negativo.

También señalaron que las larvas del parásito no se detectan a simple vista y no modifican el olor, el sabor ni el color de la carne. Por eso, el aspecto normal de un producto no garantiza que sea seguro.

La Provincia recomendó comprar chacinados y embutidos únicamente en comercios habilitados, evitar alimentos ofrecidos por redes sociales, vendedores ambulantes o canales que no aseguren procedencia y trazabilidad, y cocinar completamente la carne antes de consumirla.

Santa Fe cuenta con laboratorios oficiales habilitados para realizar el análisis mediante la técnica de digestión artificial, el único método capaz de detectar la presencia del parásito.

Para más información, se puede consultar el sitio oficial www.assal.gov.ar/triquinosis.