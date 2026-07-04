Nación avanza con la concesión de rutas clave en Santa Fe

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, entre ellas trazas estratégicas que atraviesan Santa Fe y forman parte de la conectividad productiva del centro del país. La medida incluye corredores vinculados a Rosario, la región portuaria, el sur provincial y distintos accesos logísticos.

A través de la Resolución 884/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía aprobó lo actuado en la primera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504-0015-LPU25, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones.

El proceso contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Un esquema que incluye rutas nacionales vinculadas a Santa Fe

La Etapa II-B comprende cuatro grandes tramos: Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte. En conjunto, suman más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales ubicadas en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Dentro de ese paquete aparecen corredores de alto impacto para la provincia. El Tramo Portuario Norte incluye las rutas nacionales 9 y 33, además de la A-008, es decir, la Avenida de Circunvalación de Rosario. Se trata de una traza clave para el movimiento urbano, regional y productivo, especialmente por su relación con los accesos al Gran Rosario y al sistema portuario del cordón agroexportador.

También forman parte de la licitación el Tramo Mediterráneo, que abarca las rutas nacionales 7 y 35, y el Tramo Puntano, que incluye las rutas 8, 36, 193 y el acceso A-005. En el caso de Santa Fe, la Ruta Nacional 33 y la Circunvalación rosarina aparecen entre los puntos de mayor relevancia para la circulación de cargas y el tránsito diario.

El lunes se abrirán las ofertas económicas

Luego de la evaluación técnica y económica-financiera de los oferentes, Nación dispuso que la apertura del Sobre Nº 2, correspondiente a las ofertas económicas, se realice el lunes 6 de julio a las 11, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

Según la resolución oficial, fueron precalificados 13 grupos oferentes integrados por distintas empresas. Entre ellos figuran Rovella Carranza S.A. – JCR S.A.; IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U.; CPC S.A.; BASAA S.A. – CECOSA S.A.; Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. – Supercemento S.A.I.C. – Eleprint S.A.; José J. Chediack S.A.I.C.A. – Benito Roggio e Hijos S.A.; y Creditech S.A. – Plantel S.A., entre otros.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía desestimó ofertas presentadas por otros grupos empresarios para determinados tramos, por no cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento licitatorio.

Qué cambia con el nuevo modelo vial

El avance de la licitación se inscribe en la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que el Gobierno nacional busca transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de rutas nacionales que hasta ahora estaban bajo administración estatal o bajo esquemas con participación pública.

La administración nacional sostiene que el nuevo sistema se desarrollará sin subsidios del sector público, con inversión privada y control estatal sobre los contratos. Vialidad Nacional quedará como organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las concesiones, los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad.

El punto central para los usuarios será el costo del peaje y la calidad del servicio que efectivamente presten las futuras concesionarias. La oferta económica que se abrirá el lunes permitirá conocer qué tarifa propone cobrar cada grupo empresario para operar los corredores.

Impacto regional y corredores productivos

Para Santa Fe, la discusión no es menor. La provincia ocupa una posición estratégica en el mapa vial nacional por su vínculo con la producción agroindustrial, el transporte de cargas, los accesos portuarios y la conexión entre el centro del país y los principales nodos logísticos.

La Ruta Nacional 33, por ejemplo, es una vía clave para el sur santafesino y para la conexión con Rosario. La A-008, en tanto, cumple un rol central como distribuidor del tránsito metropolitano y como enlace entre rutas nacionales, autopistas, accesos industriales y zonas portuarias.

En ese contexto, el proceso de concesión abre una nueva etapa para corredores que arrastran demandas históricas de mantenimiento, seguridad vial, mejora de calzadas, señalización y servicios al usuario.

La definición de las ofertas económicas será el próximo paso antes de la adjudicación. A partir de allí quedará planteado el nuevo esquema de gestión para rutas nacionales que son determinantes para la conectividad de Santa Fe y para buena parte de la logística productiva del país.