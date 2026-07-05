Venado Tuerto: 16 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de una niña

Kevin Esteban Pérez, de 30 años, fue sentenciado en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales venadenses. La jueza Paula Borrello dispuso la pena solicitada por la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien representó al Ministerio Público de la Acusación.

La Justicia condenó a 16 años de prisión a Kevin Esteban Pérez, de 30 años, por haber abusado sexualmente de una niña en Venado Tuerto. La sentencia fue dictada por la jueza Paula Borrello, en el marco de un juicio oral que se llevó adelante en los tribunales de esa ciudad.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra intervino en representación del Ministerio Público de la Acusación y destacó que la resolución judicial hizo lugar al planteo formulado por la Fiscalía durante el debate.

“La magistrada condenó a Pérez por la calificación penal de los ilícitos que le habíamos atribuido y optó por el monto de la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, señaló la funcionaria del MPA tras conocerse la sentencia.

Los hechos investigados

Según precisó la fiscal, Pérez vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades, durante el período en el que la niña transitaba la primera parte de su escolaridad primaria.

Schiappa Pietra detalló que el condenado era allegado a integrantes del grupo familiar de la víctima y que, con frecuencia, quedaba a cargo de su cuidado. De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron en la vivienda de la niña.

La representante del MPA también remarcó que la víctima se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. En ese sentido, sostuvo que Pérez la hostigaba y perseguía de manera constante, y subrayó que, por su edad, la niña no estaba en condiciones de consentir prácticas sexuales.

La denuncia

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada por la madre de la víctima. Según indicó la fiscal, la mujer llamó a la Central de Emergencias 911 en una ocasión en la que Pérez se encontraba provocando disturbios frente al domicilio de la niña, luego de que no le permitieran ingresar.

Ese episodio dio origen a la intervención judicial que derivó en la investigación penal y, posteriormente, en el juicio oral que culminó con la condena.

Calificación penal

Kevin Esteban Pérez fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda. La pena impuesta fue de 16 años de prisión, tal como había sido solicitado por la Fiscalía en sus alegatos.