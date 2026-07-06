Teodelina: Abre la inscripción a un curso gratuito de instalaciones cloacales domiciliarias

La capacitación comenzará el jueves 6 de agosto, tendrá seis encuentros presenciales y contará con certificación oficial de la Universidad Tecnológica Nacional. Está destinada a mayores de 18 años y a jóvenes desde los 16 con autorización de un adulto responsable.

El Gobierno de Teodelina abrió la inscripción al Curso de Instalaciones Cloacales Domiciliarias, una propuesta de formación técnica organizada junto a la Universidad Tecnológica Nacional, que tendrá modalidad presencial, será 100% gratuita y contará con certificación oficial.

La capacitación comenzará el jueves 6 de agosto y se desarrollará durante seis encuentros, con clases los jueves de 19 a 22 horas en la Casa de la Cultura. Desde la organización remarcaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Una capacitación orientada a oficios técnicos

El curso está pensado para personas interesadas en adquirir herramientas vinculadas a las instalaciones cloacales domiciliarias, un oficio relacionado con la infraestructura sanitaria, el mantenimiento urbano y las conexiones de servicios básicos en viviendas.

La propuesta busca fortalecer la formación laboral en la localidad, ofreciendo conocimientos específicos en un área de demanda permanente, con el respaldo académico de la Universidad Tecnológica Nacional.

Quiénes pueden inscribirse

La capacitación está destinada a mayores de 18 años. También podrán participar jóvenes mayores de 16 años, siempre que cuenten con la correspondiente autorización de un adulto responsable.

La inscripción se realiza online a través del siguiente formulario disponible.

Además, los interesados pueden acceder al formulario escaneando el código QR incluido en la imagen oficial de difusión del curso.