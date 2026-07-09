Timbúes: Proyectan una planta de soja por U$S 500 millones

Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas acordaron desarrollar un nuevo complejo industrial junto al río Paraná. Tendrá capacidad para procesar 15.000 toneladas diarias y su construcción demandaría aproximadamente tres años.

Molinos Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) avanzan en un proyecto conjunto para construir una nueva planta de procesamiento de soja en Timbúes, con una inversión estimada en más de 500 millones de dólares.

El complejo se instalará en un predio perteneciente a ACA, donde la entidad cooperativa ya dispone de infraestructura portuaria, instalaciones para la recepción de granos y servicios necesarios para el funcionamiento de una operación industrial de gran escala.

La iniciativa permitirá incorporar una capacidad total de molienda de 15.000 toneladas de soja por día, fortaleciendo el entramado agroindustrial instalado sobre la margen santafesina del río Paraná.

Molinos Agro ampliará un 50% su capacidad

De acuerdo con la información comunicada por las empresas, Molinos Agro tendrá una participación del 65% en la sociedad que se constituirá para desarrollar y operar el proyecto.

En una primera instancia, la compañía utilizará aproximadamente 10.000 toneladas diarias de la capacidad instalada, equivalentes a ese 65%. Ese volumen se sumará a las 20.000 toneladas por día que actualmente puede procesar en su complejo de San Lorenzo.

De esta manera, la capacidad propia de molienda de soja de Molinos Agro pasaría de 20.000 a aproximadamente 30.000 toneladas diarias, lo que representa un incremento del 50%.

La planta completa, mientras tanto, estará preparada para procesar hasta 15.000 toneladas por jornada entre los socios del emprendimiento. La operación aprovechará el puerto que ACA posee en Timbúes y las conexiones existentes para recibir materia prima y despachar aceite, harina y otros derivados de la soja.

El acuerdo todavía deberá completar determinadas condiciones administrativas y contractuales antes de la conformación definitiva de la nueva sociedad y del inicio de las obras.

Tres años de construcción y futuras ampliaciones

El plazo estimado para construir la planta es de aproximadamente tres años. El desarrollo fue presentado como la primera etapa de un plan de expansión de mayor alcance para el predio.

En función de las condiciones económicas, financieras y productivas, el proyecto podría sumar posteriormente nuevas líneas de molienda, otro muelle sobre el Paraná, mayor capacidad de almacenamiento, una ampliación de la playa de camiones y un segundo módulo de plataformas para la descarga de granos.

La elección de Timbúes responde principalmente a las ventajas logísticas del lugar. La disponibilidad de un puerto operativo, infraestructura para recibir materias primas y acceso directo a la principal vía navegable del país permite reducir costos y vincular en un mismo espacio el almacenamiento, la industrialización y la exportación.

Una inversión en el corazón agroexportador de Santa Fe

El proyecto se incorporará a uno de los mayores polos de procesamiento y exportación de oleaginosas del mundo. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gran Rosario concentra una capacidad de molienda superior a 52 millones de toneladas anuales, equivalente al 75% de la capacidad instalada en la Argentina.

Durante 2025, las terminales ubicadas entre Timbúes y Arroyo Seco embarcaron 74,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos. Ese volumen representó cerca del 75% de los despachos agroindustriales realizados desde los puertos argentinos.

Dentro de ese esquema, la zona portuaria de San Lorenzo —que incluye a Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo— concentró por sí sola el 54% de los embarques nacionales. Renova, también instalada en Timbúes, encabezó durante ese año los despachos argentinos de harinas y aceites vegetales.

La nueva planta profundizará ese perfil productivo, al sumar capacidad industrial en una región que combina cercanía con las áreas agrícolas, accesos ferroviarios y viales, terminales de almacenamiento y salida directa al mercado internacional.

Las condiciones que impulsaron el proyecto

Molinos Agro vinculó la decisión de inversión con las perspectivas de crecimiento de la oferta argentina de soja y con la demanda internacional de sus derivados.

Uno de los factores mencionados es el cronograma anunciado por el Gobierno nacional para reducir gradualmente los derechos de exportación. En el caso de la soja, el plan contempla una disminución de 0,25 puntos porcentuales mensuales desde enero de 2027 y de 0,5 puntos por mes a partir de enero de 2028.

La empresa considera que ese esquema podría incentivar una mayor superficie sembrada y ampliar la disponibilidad de materia prima para las plantas procesadoras.

También señaló el crecimiento de la demanda global de harina de soja destinada a la producción de carnes porcina, avícola y piscícola, además del consumo de aceite para alimentos y biocombustibles.

Aunque todavía no se informaron cifras sobre puestos de trabajo directos e indirectos, la magnitud de la inversión y el plazo de construcción anticipan un impacto relevante sobre la actividad industrial, portuaria, logística y de servicios del cordón agroexportador santafesino.