Venado Tuerto refuerza la prevención ante El Niño con obras y limpieza de desagües

El Municipio intensificó el mantenimiento de la red pluvial, incorporó un camión desobstructor y avanza con obras en distintos barrios. También actualiza los protocolos de Protección Civil ante un escenario que podría generar lluvias superiores a los valores habituales.

El Gobierno de Venado Tuerto puso en marcha un plan preventivo para fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante la evolución del fenómeno de El Niño, con intervenciones sobre la infraestructura pluvial, limpieza de desagües y coordinación entre organismos de emergencia.

El escenario climático cobró mayor relevancia luego de que el Servicio Meteorológico Nacional confirmara que las condiciones actuales son consistentes con una fase cálida de El Niño. Según el informe publicado en julio, la probabilidad de que el fenómeno continúe durante el trimestre julio, agosto y septiembre de 2026 es cercana al 100%. ismo nacional explicó además que, en esta región del país, El Niño suele favorecer un aumento de las precipitaciones y temperaturas superiores a los valores normales, aunque todavía existen incertidumbres sobre la intensidad final del fenómeno y el momento en que alcanzará su mayor desarrollo. esta perspectiva, la administración municipal decidió anticipar medidas destinadas a reducir el riesgo de anegamientos y mejorar el escurrimiento del agua durante tormentas intensas.

Coordinación ante posibles emergencias

A través de la Junta Local de Protección Civil, el Municipio trabaja en la actualización de los protocolos de actuación y en el seguimiento permanente de los pronósticos meteorológicos.

La planificación contempla la disponibilidad de recursos humanos, vehículos, maquinaria y equipamiento, además de la coordinación con Bomberos Voluntarios, fuerzas de seguridad, servicios de salud y organismos provinciales.

El objetivo es establecer una respuesta articulada y rápida ante eventuales contingencias climáticas, especialmente en sectores que puedan presentar dificultades para evacuar grandes volúmenes de agua en períodos breves.

Limpieza de cañerías y sumideros

Como parte del operativo, la Secretaría de Servicios y Obras Públicas profundizó las tareas de limpieza y mantenimiento de la red de desagües pluviales.

Para estos trabajos se incorporó recientemente un camión desobstructor que permite intervenir en cañerías y sumideros donde se acumulan sedimentos, residuos u otros elementos que dificultan el paso del agua.

Las primeras intervenciones se concentraron en puntos considerados estratégicos. En el barrio Centro II se trabajó en el sector de plaza Sarmiento y calle Chacabuco, mientras que en barrio Victoria las tareas se desarrollaron sobre calle 2 de Abril y sus alrededores.

El operativo también llegó al sector este de barrio San Cayetano y a Ciudad Nueva, particularmente en la zona de los monoblocks y calle Jujuy.

En esos lugares se realizaron limpiezas de cañerías de diferentes diámetros y sumideros, con la finalidad de recuperar su capacidad de conducción y evitar obstrucciones durante jornadas de precipitaciones abundantes.

Obras pluviales en distintos barrios

El mantenimiento preventivo se complementa con obras de infraestructura destinadas a ampliar y mejorar el funcionamiento del sistema pluvial.

Entre las intervenciones en ejecución se encuentra el emisario de calle Neuquén, en el barrio Alejandro Gutiérrez, y la conexión definitiva del sistema de desagües en el cruce de la ruta nacional 8 y calle Alvear.

También se colocan nuevas cañerías en los barrios Iturbide, Güemes, Ciudad Nueva, Cayetano Silva, San Vicente, Rivadavia y Malvinas Argentinas.

A estas tareas se agregan trabajos sobre canales y alcantarillas del sector rural, considerados necesarios para favorecer la circulación del agua hacia los principales conductos y evitar acumulaciones en los accesos y zonas periféricas.

Infraestructura para mejorar el escurrimiento

El plan preventivo incluye además obras de pavimento, cordón cuneta, saneamiento e infraestructura urbana que permiten ordenar el recorrido del agua y complementar el funcionamiento de la red de desagües.

Desde el Municipio señalaron que la prevención requiere combinar mantenimiento permanente, nuevas obras y capacidad de reacción ante episodios meteorológicos de gran magnitud.

Las tareas continuarán desarrollándose en diferentes sectores de Venado Tuerto, mientras se mantiene el monitoreo de la evolución de El Niño y de los pronósticos emitidos por los organismos especializados.