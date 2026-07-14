Venado Tuerto: Avanza la obra de la rotonda en las rutas 8 y 4-S

La intersección permanecerá cerrada mientras continúan los trabajos de la Circunvalación. Quienes viajen hacia San Eduardo deberán desviarse por Patricio Boyle y Vuelta de Obligado.

Avanza la construcción de la nueva rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 4-S, uno de los frentes principales de la obra de Circunvalación de Venado Tuerto.

Como consecuencia de los trabajos, el cruce permanece cerrado al tránsito, lo que obliga a modificar temporalmente la circulación entre la ciudad y la localidad de San Eduardo.

Las autoridades municipales solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva instalada en el sector, reducir la velocidad y planificar los desplazamientos para evitar demoras.

Cómo será el desvío hacia San Eduardo

Quienes circulen desde Venado Tuerto en dirección a San Eduardo deberán ingresar por Patricio Boyle y continuar hasta Vuelta de Obligado, desde donde podrán retomar el recorrido habitual.

La modificación se mantendrá mientras se desarrollen las tareas en la intersección de las rutas 8 y 4-S, conocida también como el acceso por Fortín El Zapallar.

La nueva rotonda permitirá vincular de manera ordenada la Ruta Nacional 8, la Ruta Provincial 4-S y la Avenida Circunvalación, mejorando las condiciones de circulación en un punto utilizado diariamente por vecinos, transportistas y vehículos que se desplazan entre Venado Tuerto y las localidades ubicadas al oeste de la ciudad.

Uno de los últimos frentes de la Circunvalación

Los trabajos sobre la rotonda de la Ruta 8 comenzaron durante abril y constituyeron uno de los últimos frentes incorporados al proyecto. Para ese momento, la ejecución general de la Circunvalación había alcanzado aproximadamente el 50 por ciento.

La obra integral comenzó oficialmente en enero de 2025 y contempla la conexión entre las rutas nacionales 8 y 33 mediante la pavimentación de las rutas provinciales 4-S y 7-S, además de un tramo de calle Comandante Espora.

El proyecto incluye cuatro rotondas, una ciclovía, calles colectoras, alcantarillas, obras de desagüe, señalización e iluminación LED, junto con intervenciones destinadas a facilitar el desplazamiento del tránsito pesado por fuera de las principales arterias urbanas.

Entre los objetivos de la Circunvalación se encuentran mejorar la conectividad regional, brindar mayor seguridad vial y reducir el ingreso de vehículos de carga al interior de Venado Tuerto.

La rotonda ubicada en las rutas 8 y 4-S será una de las conexiones estratégicas del nuevo corredor, debido a que permitirá ordenar los movimientos entre la Circunvalación, el acceso a San Eduardo y una de las principales vías nacionales que atraviesan la ciudad.