Venado Tuerto: Comienza la refacción del velódromo

El Gobierno de Santa Fe iniciará esta semana las obras sobre el óvalo de hormigón del Parque Municipal General Belgrano. Los trabajos buscarán nivelar la superficie, reparar las roturas y recuperar condiciones adecuadas para la práctica del ciclismo de velocidad.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, anunció que esta semana comenzará la refacción integral del velódromo del Parque Municipal de Venado Tuerto, una intervención que completará las mejoras realizadas durante los últimos meses en uno de los principales espacios deportivos y recreativos de la ciudad.

Las tareas se concentrarán sobre el óvalo de hormigón y tendrán como objetivo nivelar la carpeta de rodamiento y eliminar las roturas que actualmente dificultan el desplazamiento seguro de los ciclistas, especialmente durante los entrenamientos y competencias en los que se alcanzan velocidades elevadas.

De acuerdo con la planificación oficial, los trabajos tendrán un plazo estimado de entre dos y tres meses, siempre que las condiciones climáticas permitan mantener el ritmo previsto.

La última etapa de renovación del parque

La intervención sobre el velódromo representa el sector que restaba recuperar luego de la construcción de la nueva pista sintética de atletismo y de las mejoras realizadas en baños, vestuarios y otras dependencias complementarias.

La pista de atletismo “Profesora Yolanda Cantoni” y el campo “Danilo Wehrli” fueron inaugurados oficialmente en marzo de 2026, después de una obra que permitió dotar a Venado Tuerto de instalaciones preparadas para competencias deportivas de alto nivel.

El proyecto general de finalización y mejoramiento del Parque Municipal ya contemplaba la construcción de la pista de atletismo, la repavimentación del velódromo y la recuperación de las instalaciones sanitarias.

Enrico señaló que la renovación del circuito para ciclismo formaba parte del compromiso asumido por el Gobierno provincial junto con la administración municipal.

“Esta semana se inician los trabajos en el velódromo, el sector del Parque Municipal que restaba refaccionar. Mientras fuimos construyendo la nueva pista de atletismo que hoy disfrutan todos los vecinos, también con el gobernador Maximiliano Pullaro habíamos asumido el compromiso de recuperar el velódromo, y ahora llegó el momento de comenzar a intervenirlo con las máquinas”, explicó el ministro.

Reparación de la superficie

El proyecto fue desarrollado durante los últimos meses por equipos técnicos de la Provincia, en coordinación con la Municipalidad de Venado Tuerto y la empresa encargada de ejecutar las tareas.

La principal dificultad que presenta actualmente el circuito se encuentra en las irregularidades, fisuras y desniveles acumulados sobre la carpeta de rodamiento, condiciones que afectan la circulación de las bicicletas y limitan la utilización deportiva del espacio.

La intervención buscará recuperar la continuidad de la superficie y garantizar un desplazamiento más uniforme, especialmente para los ciclistas que utilizan el óvalo para entrenamientos de velocidad.

“Desde inicio de año, con nuestro equipo técnico, fuimos elaborando el proyecto, efectuando los cálculos y el plan de trabajo”, indicó Enrico.

Un pedido del ciclismo local

La recuperación del velódromo fue planteada durante los últimos años por representantes del ciclismo venadense, que reclamaban mejores condiciones para entrenar y organizar competencias regionales.

El circuito fue inaugurado en 1973 y constituye uno de los espacios históricos del deporte de Venado Tuerto. En 2023, cuando cumplió 50 años, el Gobierno municipal ya había señalado la necesidad de avanzar con su repavimentación ante el deterioro de la superficie.

Enrico destacó que la definición del proyecto también respondió a las gestiones realizadas por el intendente Leonel Chiarella y por las instituciones vinculadas con la actividad.

“Con este pedido especial del intendente Leonel Chiarella y de los representantes del ciclismo local, la Provincia estará cerrando las últimas intervenciones sobre el querido Parque Municipal de Venado Tuerto”, sostuvo.

Una vez finalizados los trabajos, el Parque Municipal contará con sectores renovados para la práctica del atletismo y el ciclismo, además de instalaciones sanitarias y espacios de apoyo destinados a deportistas, instituciones y vecinos.