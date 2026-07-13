La provincia reabre las paritarias con estatales y docentes

El Gobierno de Santa Fe convocó para este jueves 16 de julio a los gremios estatales y docentes, con el objetivo de iniciar la discusión salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. Las reuniones se desarrollarán en dos turnos y marcarán el regreso formal de las negociaciones tras la finalización del esquema de incrementos aplicado hasta junio.

La primera audiencia comenzará a las 8 y reunirá a representantes del Ejecutivo provincial con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), organizaciones que participan de la paritaria central de la administración pública.

Posteriormente, desde las 13.30, se abrirá la mesa correspondiente al sector educativo, con la participación de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y las restantes entidades con representación en el sistema provincial.

Sin precisiones sobre la nueva propuesta

Hasta el momento, el Ejecutivo no anticipó qué porcentaje ni qué modalidad propondrá para actualizar los salarios durante los próximos meses.

Una de las principales incógnitas será si la Provincia impulsará un acuerdo para todo el segundo semestre o si buscará establecer períodos más cortos, con incrementos escalonados y nuevas instancias de revisión.

La convocatoria aparece como una primera instancia de negociación y no existen confirmaciones acerca de que el Gobierno vaya a presentar una oferta concreta durante las reuniones del jueves.

La discusión se desarrollará en un escenario atravesado por el comportamiento de la inflación, la evolución de los recursos provinciales y los reclamos sindicales por la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores activos y jubilados.

El acuerdo aplicado durante el primer semestre

La política salarial implementada por la Provincia durante los primeros seis meses del año contempló un incremento acumulado del 12,5 %, distribuido en subas del 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio.

En el caso de la administración central, la propuesta también incluyó una recomposición del 3 % por el desfasaje registrado durante el segundo semestre de 2025 y un aumento mínimo garantizado de 75.000 pesos para enero y de 170.000 pesos mensuales desde febrero hasta junio.

UPCN aceptó aquel ofrecimiento luego de una consulta entre sus afiliados, en la que la aprobación alcanzó el 56 %. En el sector docente, en cambio, Amsafé rechazó la propuesta oficial y dispuso una medida de fuerza al comenzar el ciclo lectivo, lo que mantuvo abierto el conflicto con la administración provincial.

Los gremios anticipan reclamos por recomposición

La reapertura de la paritaria había sido reclamada durante las últimas semanas por las organizaciones sindicales.

Amsafé exigió el 22 de junio una convocatoria urgente y sostuvo que los incrementos salariales habían quedado por debajo de la inflación. Según los cálculos difundidos por el gremio, durante los primeros cinco meses del año los precios acumularon una suba del 15,2 %, mientras que los salarios de los trabajadores activos aumentaron un 10,9 % y los de los jubilados un 8,9 %.

La organización docente también planteó una recomposición del 35 % por la pérdida salarial que atribuye al período iniciado en diciembre de 2023, aunque esa demanda todavía no fue incorporada a una negociación formal.

La convocatoria del jueves abrirá así una nueva etapa en la relación entre el Gobierno provincial y los gremios. El primer encuentro permitirá conocer las posiciones de cada sector y determinar si existen condiciones para avanzar rápidamente hacia una propuesta o si la discusión demandará sucesivas reuniones antes de alcanzar un eventual acuerdo.