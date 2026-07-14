María Teresa: Premiaron una foto sobre los cuidados de enfermería neonatal

La fotografía pertenece a Daniel Anriquez, de la ciudad de Santa Fe, y fue distinguida con el primer premio de “El cuidado en imágenes”. La propuesta formó parte de una campaña destinada a visibilizar el trabajo de enfermería y respaldar el reclamo por la continuidad de la Escuela de Enfermería de María Teresa.

La Comuna de María Teresa presentó la obra ganadora del Concurso Fotográfico Provincial “El cuidado en imágenes”, una iniciativa que reunió trabajos de fotógrafos profesionales y aficionados de distintos puntos de Santa Fe.

El primer premio fue otorgado a Daniel Anriquez, de la ciudad de Santa Fe, por una imagen centrada en el trabajo que realizan las y los profesionales de enfermería dentro de las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

Al explicar el significado de su fotografía, el autor destacó la dimensión humana que puede encontrarse incluso en las acciones cotidianas que se desarrollan dentro de estos espacios hospitalarios.

“En las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, el rol de enfermería es tan majestuoso, tan impresionante, que incluso podemos ver, en acciones simples, el cariño por la profesión, el respeto por el otro y el cuidado por el otro”, expresó Anriquez.

La obra busca detener la mirada en aquellos gestos que habitualmente pasan inadvertidos, pero que reflejan la vocación, la responsabilidad y el acompañamiento permanente que caracterizan al ejercicio de la enfermería, especialmente en ámbitos de alta complejidad y sensibilidad como la atención neonatal.

Un reconocimiento provincial

El acto de entrega de premios se realizó en el Centro Cultural Comunal de María Teresa, con la participación de representantes de instituciones, medios de comunicación y vecinos de la localidad.

Daniel Anriquez recibió el primer premio, dotado con 2.500.000 pesos, mientras que el segundo reconocimiento, de 1.000.000 de pesos, fue otorgado en conjunto a Belén Algarbe, Victoria Castillo y Ayelén Romero, residentes de María Teresa y trabajadoras de la RAM.

Desde la organización destacaron la importante participación que tuvo la convocatoria, con trabajos enviados desde diferentes localidades de la provincia. Las fotografías abordaron el cuidado desde distintas perspectivas, pero compartieron como eje central el valor de la formación sanitaria y la importancia social de la enfermería.

La evaluación de las obras estuvo a cargo de un jurado integrado por Danisa Perotti, Patricia Moscato, Andrea Teppaz y Mónica De Dio, quienes tuvieron la responsabilidad de seleccionar las producciones premiadas.

El reclamo por la Escuela de Enfermería

El concurso surgió como parte de las acciones impulsadas en María Teresa para rechazar el cierre de la Escuela de Enfermería que funciona en la localidad. Bajo la consigna “Sin formación no hay futuro”, la propuesta buscó trasladar el reclamo al ámbito provincial y mostrar el impacto que tiene la formación de profesionales de la salud en las pequeñas comunidades.

Desde la Comuna señalaron que cada trabajo presentado constituyó una manera de acompañar el pedido por la continuidad de la institución educativa y de reconocer el compromiso cotidiano de quienes se desempeñan en el sistema sanitario.

La defensa de la Escuela de Enfermería es presentada por la comunidad como una defensa de la educación, la salud pública y las oportunidades de formación para los habitantes de María Teresa y la región.

En ese sentido, los organizadores remarcaron que detrás de cada enfermero y enfermera existe una historia atravesada por la vocación, el esfuerzo y el servicio, y consideraron necesario preservar los espacios que permiten formar nuevos profesionales sin obligarlos a trasladarse hacia las grandes ciudades.

Durante los próximos días serán difundidas las distintas obras reconocidas y las historias vinculadas con cada una de ellas. La primera presentación estuvo dedicada a la fotografía de Daniel Anriquez, una imagen que convierte un gesto de cuidado neonatal en una expresión del valor humano y profesional de la enfermería.