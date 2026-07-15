Venado Tuerto: Avanza la construcción de senderos en el Área Recreativa Norte

El Municipio comenzó a instalar las losetas que conformarán la red de circulación interna del futuro parque. La intervención incluye una ciclovía de 1.200 metros, un sendero peatonal de 1.700 metros y un circuito recreativo de 800 metros.

La construcción del Área Recreativa Norte (AReN) sumó un nuevo frente de obra con el inicio de la colocación de losetas premoldeadas destinadas a conformar los senderos peatonales, la ciclovía y los recorridos recreativos del futuro parque.

Los trabajos se ejecutan en el amplio predio ubicado entre las calles Lussenhoff, Valdez y Lavalle y la ruta nacional 8, donde el Gobierno de Venado Tuerto impulsa uno de los principales proyectos de transformación urbana desarrollados durante los últimos años en el sector norte de la ciudad.

Para avanzar con esta etapa, el Municipio adquirió mediante licitación pública 3.300 losetas huecas alveolares de hormigón pretensado, cada una de tres metros de largo por 1,20 metros de ancho. Las piezas serán utilizadas para construir los distintos recorridos internos y facilitar el desplazamiento de peatones y ciclistas dentro del parque.

La colocación de estos elementos comienza a definir la estructura del espacio público y permite observar con mayor claridad el diseño previsto para integrar las diferentes áreas recreativas, deportivas y ambientales.

Ciclovías y circuitos recreativos

El proyecto establece la construcción de una ciclovía de 1.200 metros, un sendero peatonal de 1.700 metros y un circuito recreativo de 800 metros, que estarán destinados a caminatas, paseos en bicicleta, actividades físicas y propuestas al aire libre.

La red de circulación fue diseñada de acuerdo con las características naturales del predio y respetando la cota de inundación del sector. Esta planificación busca evitar alteraciones en el funcionamiento hídrico del terreno y garantizar que la infraestructura pueda sostenerse en el tiempo.

La utilización de losetas premoldeadas permitirá conformar recorridos estables y adecuados para el tránsito de los usuarios, sin perder de vista las particularidades ambientales de una zona donde el manejo del agua constituye uno de los aspectos centrales del proyecto.

Los nuevos trazados también cumplirán una función organizativa, ya que conectarán los accesos, los espacios verdes, los sectores deportivos y los distintos puntos de encuentro que se incorporarán durante las próximas etapas.

Un parque integrado al entorno

Además de los circuitos peatonales y las ciclovías, el Área Recreativa Norte contará con espejos de agua, puentes peatonales, rampas, accesos y amplias superficies verdes, con el objetivo de generar un espacio público abierto para vecinos de distintos barrios de Venado Tuerto.

La propuesta fue concebida como una intervención integral que combina recreación, deporte, movilidad y recuperación ambiental. De esta manera, el futuro parque no se limitará a sumar equipamiento urbano, sino que buscará aprovechar las condiciones naturales del lugar y articularlas con nuevos usos comunitarios.

El predio se encuentra en una zona de expansión urbana que durante los últimos años registró un crecimiento sostenido. En ese contexto, la obra permitirá ampliar la infraestructura pública y acompañar el desarrollo del norte de la ciudad con un espacio destinado al encuentro, la actividad física y el contacto con la naturaleza.

Una nueva etapa de la transformación urbana

La construcción de los senderos representa un avance visible dentro de una intervención que se desarrollará por etapas y que modificará la fisonomía de un amplio sector de Venado Tuerto.

Con la instalación de las primeras losetas, el Área Recreativa Norte comienza a definir su sistema de circulación interna, uno de los componentes necesarios para conectar los distintos espacios y garantizar un uso ordenado del parque.

La obra forma parte de la política municipal de inversión en infraestructura urbana y espacios públicos, orientada a generar nuevos ámbitos recreativos y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Cuando el proyecto esté concluido, Venado Tuerto incorporará un nuevo parque de gran escala en el sector norte, con circuitos para peatones y ciclistas, áreas verdes y diferentes alternativas para la práctica deportiva y el esparcimiento.