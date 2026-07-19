Corsalini: “Las soluciones a los problemas de Santa Fe van a llegar desde el territorio”

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, recorrió este fin de semana el departamento Garay junto a referentes de distintas localidades santafesinas con el objetivo de conocer experiencias de gestión y fortalecer una propuesta de gobierno basada en la realidad de cada territorio.

La actividad incluyó visitas a Cayastá y Santa Rosa de Calchines, donde la comitiva recorrió emprendimientos productivos y espacios de valor histórico y cultural de la región.

Durante la recorrida, Corsalini sostuvo que el potencial de la provincia está estrechamente vinculado con la capacidad de sus comunidades para generar soluciones desde el ámbito local.

“Santa Fe es una provincia con mucha potencia y esa potencia está definida por nuestra gente. Por eso, visitando las localidades, conociendo diferentes casos exitosos vamos a encontrar las soluciones a los problemas de la provincia”, afirmó.

Recorrido por experiencias locales

La jornada comenzó en el vivero Los Robles, uno de los establecimientos de su tipo más importantes de la provincia, donde trabajan alrededor de 50 personas.

Posteriormente, la delegación visitó el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, ubicado en Cayastá. El sitio conserva los restos de la primera fundación de la ciudad de Santa Fe realizada por Juan de Garay en 1573 y fue declarado Monumento Histórico Nacional, constituyéndose en uno de los principales espacios patrimoniales de la provincia.

La recorrida concluyó en Agrociclo, donde continuaron los intercambios sobre experiencias de desarrollo productivo y gestión local.

Intendentes y referentes presentes

De la actividad participaron Darío Baiocco, intendente de Máximo Paz; Gonzalo Goyechea, intendente de María Teresa; Pablo Giorgis, intendente de Santa Isabel; Adrián Tagliari, exintendente de Llambi Campbell; y Carlos Kaufmann, exintendente de Santa Rosa de Calchines.

Corsalini remarcó que los gobiernos locales cuentan con una ventaja estratégica por su cercanía cotidiana con los vecinos y el conocimiento directo de las problemáticas de cada comunidad.

“Los gobiernos locales conocen el ritmo de las localidades, están cerca de la gente buscando soluciones permanentemente, eso es lo que falta en la gestión provincial, acercarse a los territorios”, concluyó.