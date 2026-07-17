Venado Tuerto: Imputaron a una mujer por agredir a un policía

Una joven de 25 años fue acusada de golpear por la espalda a un subinspector que intervenía ante los disturbios registrados durante la celebración por la victoria de la selección argentina. Permanecerá en libertad bajo medidas alternativas a la prisión preventiva.

Una mujer de 25 años fue imputada por haber agredido a un policía durante los festejos realizados en Venado Tuerto por la victoria de la selección argentina en la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol.

La atribución delictiva fue formulada por el fiscal Luis Lagioia ante la jueza Andrea Cavallero, en una audiencia desarrollada en los tribunales venadenses. La investigada, identificada por sus iniciales MLF, fue acusada como autora de atentado a la autoridad agravado.

A partir de un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, la mujer permanecerá en libertad mientras avanza el proceso judicial, aunque deberá cumplir una serie de normas de conducta.

Entre las restricciones impuestas se encuentra la prohibición de concurrir a festejos públicos vinculados con eventos deportivos hasta el próximo lunes.

El ataque al policía

De acuerdo con la reconstrucción presentada por el Ministerio Público de la Acusación, el hecho ocurrió alrededor de las 21 del miércoles, en calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi, donde una multitud celebraba el triunfo del seleccionado argentino.

El policía agredido, con jerarquía de subinspector, prestaba funciones en el operativo de seguridad desplegado en el sector.

Según explicó Lagioia, el uniformado intentaba replegar a un hombre perteneciente al entorno de la imputada, quien presuntamente arengaba a otras personas para que provocaran disturbios.

“Por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pudiera desempeñar correctamente su deber público”, sostuvo el fiscal.

Tras el primer ataque, la joven habría intentado agredir nuevamente al policía utilizando una botella de vidrio. Sin embargo, otros integrantes de la fuerza intervinieron antes de que pudiera concretar esa acción y procedieron a su aprehensión.

La Fiscalía consideró que la conducta tuvo como finalidad impedir o entorpecer el desempeño del funcionario policial, motivo por el cual fue encuadrada legalmente como atentado a la autoridad agravado.

Investigan otros incidentes

Lagioia también está al frente de las diligencias destinadas a esclarecer otros hechos violentos ocurridos durante la misma celebración en Venado Tuerto.

El fiscal informó que varios policías fueron atacados mediante el lanzamiento de botellas de vidrio y otros elementos contundentes. Por ese motivo, los investigadores comenzaron a analizar imágenes captadas por cámaras de videovigilancia para identificar a quienes integraban el grupo que habría generado los incidentes.

“Se están analizando registros de cámaras de videovigilancia para individualizar a los miembros del grupo que generó los disturbios”, señaló el funcionario del MPA.

En el marco de esas actuaciones, se realizó un allanamiento que permitió aprehender a un menor de edad, a quien se le inició una causa por una presunta agresión con arma blanca y lesiones.

Durante el procedimiento, los agentes también secuestraron prendas de vestir que, según la investigación, coincidirían con las que llevaba puestas la persona registrada en los videos mientras agredía a otros participantes de los festejos.

Las actuaciones continuarán con el análisis del material audiovisual y la recepción de testimonios para establecer la responsabilidad de otras personas que habrían intervenido en los ataques.

Cuatro aprehendidos en Rufino

Los festejos por el resultado del partido también derivaron en hechos delictivos en la ciudad de Rufino, donde la investigación está a cargo del fiscal Mauro Menéndez.

Según precisó el funcionario, cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un hombre que se encontraba en el lugar, rompieron el vidrio de un mostrador y accedieron sin autorización a un sector privado del comercio.

Cuatro de los presuntos coautores ya fueron identificados y aprehendidos, mientras que las tareas investigativas continúan para determinar la identidad de la quinta persona involucrada.

Tanto en Venado Tuerto como en Rufino, las fiscalías avanzan con la recopilación de pruebas para individualizar a todos los responsables de los hechos violentos registrados durante las celebraciones masivas.