Santa Fe reclama a Nación ampliar la red SUBE para garantizar la Tarifa Social en toda la provincia

El Gobierno de Santa Fe reclamó al Gobierno nacional la ampliación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a la totalidad del transporte interurbano provincial, al advertir que uno de cada cuatro usuarios no puede acceder a la Tarifa Social Federal debido a que las empresas en las que viajan aún no están incorporadas al sistema. La Provincia sostiene que esta situación genera una desigualdad entre los propios santafesinos y profundiza las diferencias con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según datos oficiales, el 25 % de los pasajes interurbanos se venden fuera del sistema SUBE, lo que impide que miles de beneficiarios de la Tarifa Social Federal obtengan el descuento correspondiente y los obliga a pagar el valor total del boleto.

“Es necesario que Nación amplíe la red para alcanzar al 100 % de las empresas santafesinas y cerrar la brecha que hoy existe entre los propios usuarios de la provincia”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

El funcionario indicó que, tomando como referencia uno de los últimos meses, se registraron 2.571.527 pasajes, de los cuales 698.071 se abonaron sin SUBE y 1.892.446 mediante ese sistema. “Hubo santafesinos que, pudiendo pagar solo el 45 % del boleto por la Tarifa Social, debieron abonar el 100 %. Es una desigualdad que Nación debe resolver”, sostuvo.

Casos que reflejan la diferencia

La disparidad se observa en distintos corredores del transporte interurbano. Un beneficiario de la Tarifa Social que viaja entre Rosario y San Lorenzo paga $ 2.328 sobre un boleto de $ 5.174 cuando utiliza una empresa integrada al sistema SUBE.

En cambio, quienes viajan en compañías que aún no cuentan con esa modalidad deben afrontar el valor completo. Por ejemplo, el trayecto Rafaela–Bella Italia cuesta $ 3.260, aunque con SUBE el pasajero abonaría $ 1.467. En el norte provincial, el recorrido entre Las Toscas y Villa Guillermina tiene un valor de $ 5.800, que se reduciría a $ 2.610 para los beneficiarios alcanzados por la Tarifa Social.

Reclamo por un esquema más equitativo

La Provincia vincula el pedido con el actual esquema de financiamiento del transporte, luego de la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Mientras las jurisdicciones provinciales debieron asumir el sostenimiento de sus sistemas de transporte, el AMBA mantiene cobertura total de SUBE y acceso automático a la Tarifa Social Federal.

“Pedimos que todos los usuarios santafesinos puedan acceder a la Tarifa Social Federal. Hoy un cuarto de nuestros colectivos sigue fuera del sistema SUBE y eso significa menos ayuda para quienes más la necesitan. De cada 100 pesos que los santafesinos aportan en impuestos a los combustibles, solo 19 vuelven a la provincia. No pedimos privilegios; reclamamos un federalismo real y equitativo”, expresó Puccini.

Como respaldo al planteo, el Gobierno provincial informó que desde 2024 Santa Fe aportó $ 706.761 millones mediante el impuesto a los combustibles. De ese total, regresaron $ 133.000 millones, equivalentes al 19 %, y, según la Provincia, ninguno de esos recursos fue destinado al transporte de pasajeros.

Asimismo, el Ejecutivo santafesino señaló que destinó $ 193.039 millones de recursos propios para sostener el sistema de transporte y financiar el Boleto Educativo, ante la eliminación de la asistencia nacional.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, aseguró: “Estamos gestionando la incorporación de SUBE en las 30 empresas que aún faltan. Queremos que todos los usuarios tengan acceso a la Tarifa Social y a un esquema de financiamiento justo. Hoy quienes no cuentan con SUBE pagan más y reciben menos ayuda por una traba burocrática y tecnológica que el Gobierno nacional debe resolver”.

Gestiones iniciadas en 2024

El Gobierno provincial recordó que el reclamo comenzó al inicio de la actual gestión, con reuniones mantenidas desde enero de 2024 con autoridades nacionales del área de Transporte.

De acuerdo con la Provincia, durante los últimos dos años Gustavo Puccini reiteró el pedido ante los sucesivos responsables del área y la Secretaría de Transporte y Logística presentó diversos expedientes para incorporar a las empresas interurbanas santafesinas a la red SUBE. Hasta el momento, sostienen, no hubo respuestas concretas por parte del Gobierno nacional.