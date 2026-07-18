La Provincia coordina la respuesta en territorio ante el temporal de viento y lluvia

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe mantiene un operativo de monitoreo y coordinación permanente para atender las consecuencias del temporal de viento y lluvia que afectó durante la madrugada de este sábado, principalmente a localidades de los departamentos San Justo y San Javier.

Tras la emisión del alerta meteorológico por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos activó los protocolos previstos, notificó a los gobiernos locales y dispuso el despliegue de equipos en las zonas afectadas para coordinar la asistencia y relevar daños.

Respuesta inmediata en las zonas afectadas

El Comité Operativo Interministerial de Emergencias organizó la intervención de distintas áreas del Estado para sostener un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno.

El secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, informó que las principales consecuencias fueron voladuras de techos, caída de ramas y árboles, además de daños en cableados e infraestructura eléctrica provocados por las fuertes ráfagas de viento.

El funcionario precisó además que «precipitaron 39 milímetros de lluvia en la zona de La Brava, San Javier y Helvecia», mientras continúan las tareas de monitoreo para evaluar el impacto total del temporal.

Daños en San Justo y San Javier

En el departamento San Justo, el frente climático dejó fuertes vientos, caída de granizo en sectores puntuales y precipitaciones. Si bien la mayoría de las localidades no registró daños de gravedad en las áreas urbanas, se informaron voladuras de techos, caída de ramas y árboles, afectación del tendido eléctrico y postes en distintos sectores. Las autoridades provinciales y locales mantienen un monitoreo permanente de la situación.

En el departamento San Javier, el distrito La Brava registró la afectación de seis viviendas, con voladuras totales o parciales de techos, lo que requirió la asistencia inmediata a las familias damnificadas. En la ciudad de San Javier, los equipos provinciales trabajan junto al municipio para atender la emergencia.

Trabajo conjunto para restablecer los servicios

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) desplegó cuadrillas en ambos departamentos para avanzar con la reposición del suministro eléctrico.

Desde la empresa indicaron que en algunos sectores las tareas debieron postergarse por razones de seguridad, hasta que las condiciones permitan el acceso de los equipos técnicos. Mientras tanto, la EPE continúa coordinando las intervenciones con las autoridades locales.

En paralelo, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano trabaja junto con la Secretaría de Protección Civil mediante equipos territoriales que relevaron los daños y mantienen contacto permanente con municipios y comunas para definir las necesidades de asistencia.

Coordinación preventiva

La Provincia destacó que la activación anticipada de los protocolos permitió organizar la respuesta antes del impacto del temporal, en línea con el esquema de preparación que viene fortaleciendo junto a municipios y comunas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventos meteorológicos severos.