Galnares impulsa educación financiera en escuelas

Con el objetivo de fortalecer las herramientas que los adolescentes utilizan en su vida cotidiana, la diputada provincial Sofía Galnares promueve una serie de capacitaciones sobre educación financiera destinadas a estudiantes de 4º y 5º año de escuelas secundarias públicas y privadas de Venado Tuerto. Las jornadas se desarrollarán entre el 21 y el 31 de julio, una vez finalizado el receso invernal, y buscan brindar conocimientos para el uso responsable del dinero y de las plataformas digitales.

La iniciativa fue presentada ante la Región VII de Educación, que convocó a las instituciones educativas de la ciudad a participar de la propuesta. Actualmente, se coordinan con cada establecimiento las fechas y la modalidad de realización de las actividades.

Capacitación con enfoque práctico

Las jornadas estarán a cargo de Valentino Spinozzi, estudiante avanzado de la carrera de Economía Empresarial de la Universidad Torcuato Di Tella. Durante los encuentros se abordarán contenidos vinculados con la administración responsable del dinero, el ahorro, las inversiones, el uso de billeteras virtuales y la prevención de estafas digitales.

Además, se trabajarán conceptos relacionados con la elaboración de un presupuesto personal, la diferencia entre ingresos y gastos, el método de ahorro 50/30/20, las características de las tarjetas de débito y crédito, el funcionamiento de los préstamos, la importancia de leer la «letra chica» de los contratos y nociones básicas sobre ahorro e inversión.

Según explicó la legisladora, la propuesta responde a una realidad cada vez más frecuente entre los adolescentes, que utilizan aplicaciones financieras, realizan transferencias y efectúan compras por medios digitales desde edades tempranas. El objetivo es que incorporen conocimientos que les permitan tomar decisiones informadas y reducir los riesgos asociados al manejo del dinero en entornos digitales.

Un proyecto que acompaña una iniciativa legislativa

La capacitación se enmarca en el impulso para incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias santafesinas. En octubre de 2025, la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que propone incluir estos contenidos en la currícula del nivel secundario. La iniciativa continúa su tratamiento legislativo.

Al respecto, Galnares sostuvo: “Los jóvenes toman decisiones financieras todos los días. Usan billeteras virtuales, realizan transferencias y compran por internet. Queremos acercarles herramientas para que puedan desenvolverse con mayor seguridad, prevenir estafas y desarrollar hábitos que les sirvan para toda la vida”.