Wheelwright: Más de $208 millones para equipamiento y obras

La Comuna de Wheelwright realizó este martes la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 1/2026 destinada a la adquisición de una pala cargadora frontal nueva y un elevador de altura con cesto, en el marco del programa provincial Obras Menores 2026.

El acto se llevó a cabo durante la mañana del martes 2 de junio y permitió recibir seis propuestas de distintas empresas, las cuales serán evaluadas para avanzar con el proceso de adjudicación.

La licitación forma parte del programa Obras Menores 2026 impulsado por el Gobierno de Santa Fe, mediante el cual la localidad recibió una partida total de $208.402.905 para la ejecución de obras y la incorporación de equipamiento.

Del monto total aprobado, $85.495.677 serán destinados a la compra de maquinaria y herramientas, incluyendo una pala cargadora frontal nueva, un elevador de altura nuevo con cesto y un rotomartillo, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la comuna y mejorar la prestación de servicios públicos.

Más de $125 millones para reparar calles

Por otra parte, $125.907.228 serán invertidos en la reparación de calles de hormigón, una obra que permitirá mejorar la infraestructura vial urbana y dar respuesta a sectores que requieren tareas de mantenimiento y recuperación.

Desde la administración local destacaron que la incorporación de nuevas herramientas y la ejecución de obras forman parte de una estrategia destinada a optimizar los servicios que se brindan a la comunidad.

La inversión total supera los $208 millones y combina la compra de equipamiento con mejoras en la infraestructura urbana, buscando fortalecer la capacidad de trabajo de la comuna y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Tras la apertura de sobres, las ofertas presentadas quedarán ahora bajo análisis para definir la adjudicación correspondiente y avanzar con la incorporación de los nuevos equipos.