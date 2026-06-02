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Wheelwright: Más de $208 millones para equipamiento y obras

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Wheelwright: Más de $208 millones para equipamiento y obras

La Comuna de Wheelwright realizó este martes la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 1/2026 destinada a la adquisición de una pala cargadora frontal nueva y un elevador de altura con cesto, en el marco del programa provincial Obras Menores 2026.

El acto se llevó a cabo durante la mañana del martes 2 de junio y permitió recibir seis propuestas de distintas empresas, las cuales serán evaluadas para avanzar con el proceso de adjudicación.

Wheelwright: Más de $208 millones para equipamiento y obras

La licitación forma parte del programa Obras Menores 2026 impulsado por el Gobierno de Santa Fe, mediante el cual la localidad recibió una partida total de $208.402.905 para la ejecución de obras y la incorporación de equipamiento.

Del monto total aprobado, $85.495.677 serán destinados a la compra de maquinaria y herramientas, incluyendo una pala cargadora frontal nueva, un elevador de altura nuevo con cesto y un rotomartillo, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la comuna y mejorar la prestación de servicios públicos.

Wheelwright: Más de $208 millones para equipamiento y obras

Más de $125 millones para reparar calles

Por otra parte, $125.907.228 serán invertidos en la reparación de calles de hormigón, una obra que permitirá mejorar la infraestructura vial urbana y dar respuesta a sectores que requieren tareas de mantenimiento y recuperación.

Desde la administración local destacaron que la incorporación de nuevas herramientas y la ejecución de obras forman parte de una estrategia destinada a optimizar los servicios que se brindan a la comunidad.

La inversión total supera los $208 millones y combina la compra de equipamiento con mejoras en la infraestructura urbana, buscando fortalecer la capacidad de trabajo de la comuna y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Tras la apertura de sobres, las ofertas presentadas quedarán ahora bajo análisis para definir la adjudicación correspondiente y avanzar con la incorporación de los nuevos equipos.

Wheelwright: Más de $208 millones para equipamiento y obras

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