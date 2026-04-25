Hughes: Secuestran casi medio kilo de marihuana en un allanamiento

Un operativo realizado este sábado 25 de abril en la localidad de Hughes culminó con el secuestro de 485 gramos de marihuana y otros elementos vinculados a una causa por microtráfico. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Microtráfico, bajo la órbita del fiscal Iván Raposo.

El procedimiento fue llevado adelante en horas de la mañana por personal de Investigaciones del Distrito Melincué, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

La medida se concretó tras una serie de tareas investigativas desarrolladas en conjunto con la comisaría local, que permitieron solicitar la orden judicial para allanar un domicilio de la localidad.

Durante el operativo, los agentes lograron incautar casi medio kilo de marihuana, además de otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

Para el diligenciamiento del allanamiento se contó con la colaboración del Grupo de Irrupción de CRE Venado Tuerto y efectivos de la Comisaría 9ª de la Unidad Regional VIII.

La investigación continúa en curso y no se brindaron detalles sobre posibles imputaciones o detenciones vinculadas al procedimiento.