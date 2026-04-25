Venado Tuerto: Alertan por el aumento de personas en situación de calle

El bloque Ciudad Futura alertó por un aumento “visible y preocupante” de personas durmiendo en la vía pública. Advierten impacto social, presión sobre comedores y reclaman una respuesta coordinada del Estado.

El aumento de personas en situación de calle en Venado Tuerto encendió la preocupación en el ámbito político y social. El bloque Ciudad Futura del Concejo Municipal pidió que la problemática sea debatida de manera urgente, ante lo que describen como un fenómeno en expansión y con consecuencias cada vez más visibles en la ciudad.

“En los últimos meses se registró un aumento visible y preocupante de personas durmiendo en la vía pública”, señaló la concejala Florencia Giacometti, quien remarcó la necesidad de que el tema sea abordado formalmente en el Concejo para avanzar en respuestas concretas.

En la misma línea, el concejal Taddia advirtió que el impacto de la crisis también se traslada a las organizaciones sociales. “Cáritas, merenderos y comedores están desbordados asistiendo no solo a niños sino también a adultos mayores”, expresó, al vincular el escenario local con el deterioro socioeconómico.

El planteo incorpora además la preocupación de comerciantes de distintos sectores de la ciudad, quienes señalaron que la presencia cotidiana de personas durmiendo en veredas y espacios públicos se volvió más frecuente. Según indicaron, la situación genera inquietud y requiere una respuesta institucional acorde a la magnitud del problema.

Desde Ciudad Futura definieron el cuadro como una problemática de carácter humanitario que demanda una intervención sostenida y coordinada entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido, plantearon que el Concejo debe involucrarse en el seguimiento de las políticas públicas vigentes para evaluar su alcance y efectividad.

Un fenómeno en crecimiento

El escenario local se inscribe en una tendencia más amplia a nivel nacional. Un relevamiento reciente del Ministerio de Capital Humano, realizado en 19 provincias —entre ellas Santa Fe—, indica que cerca del 60% de las personas en situación de calle lleva menos de dos años en esa condición, lo que evidencia un crecimiento reciente del fenómeno.

El informe también detalla que el 32% permanece en esa situación desde hace más de dos años, mientras que el resto se distribuye en períodos más recientes: 18% entre uno y dos años, 19% entre seis meses y un año, 13% entre un mes y seis meses, y 9% menos de un mes.

En cuanto al perfil, el 83% son varones y el 92% mayores de edad. Además, el 52% tiene la primaria completa pero no finalizó el secundario. En términos de ingresos, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% cuenta con ingresos previsionales y un 8% recibe otros ingresos.

Estos datos reflejan una problemática compleja, atravesada por múltiples factores, que —según advierten desde el bloque— ya tiene impacto directo en la vida cotidiana de la ciudad y requiere respuestas integrales para evitar su profundización.