Wheelwright: Inauguraron nuevas aulas con una inversión de $72 millones

En una jornada marcada por la agenda institucional y educativa, la localidad de Wheelwright inauguró este lunes 20 de abril dos nuevas aulas en el Jardín de Infantes N° 121 y en la Escuela Provincial N° 451, en el marco del programa “1000 Aulas” impulsado por el Gobierno de Santa Fe. Buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y acompañar el crecimiento de la matrícula.

Las obras fueron ejecutadas por la Municipalidad local en articulación con el Ministerio de Educación provincial y demandaron una inversión total de 72 millones de pesos: 24 millones para una de las aulas y 48 millones para la restante.

La intendenta Julia Bertone destacó la importancia de estas incorporaciones al sistema educativo local, subrayando que “permiten mejorar los espacios de aprendizaje y acompañar el crecimiento de nuestras instituciones”. La jornada incluyó además la presencia de la senadora provincial Leticia Di Gregorio y la diputada Sofía Galnares.

Mejores condiciones para enseñar y aprender

El programa “1000 Aulas” tiene como objetivo la construcción de nuevos espacios y la mejora de infraestructura escolar en toda la provincia, a partir de convenios con municipios y comunas. La iniciativa busca dar respuesta a la demanda de matrícula y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo educativo.

En este contexto, las nuevas aulas en Wheelwright se suman a una política de inversión en infraestructura que apunta a fortalecer el sistema educativo desde el territorio, con intervenciones concretas en establecimientos de distintos niveles.

Una agenda con eje en la educación y la comunidad

La actividad oficial comenzó por la mañana con la entrega de aportes a instituciones locales y al centro de cuidados de la localidad. Posteriormente, se desarrollaron los actos de inauguración de las aulas, que constituyeron el eje central de la jornada.

Por la tarde, la diputada provincial Sofía Galnares encabezó una charla en la Escuela Secundaria N° 2059 en el marco del programa “Diputados por un Día”, una iniciativa orientada a acercar el funcionamiento del Poder Legislativo a estudiantes y fomentar la participación ciudadana.

Este programa propone que jóvenes de distintas instituciones educativas simulen el rol de legisladores, elaboren proyectos y participen de una sesión parlamentaria, promoviendo el compromiso con la democracia y la construcción colectiva de propuestas.

Prevención y cercanía

La agenda cerró con una actividad abierta en el Centro de Cultura, donde Galnares brindó una charla sobre prevención de estafas virtuales. La iniciativa forma parte de una estrategia de concientización que apunta a brindar herramientas prácticas a la población, especialmente a los sectores más vulnerables frente a este tipo de delitos.

Según explicó la legisladora, el objetivo es “acercar información clara y accesible para evitar engaños y saber cómo actuar ante una situación de estafa”, en un contexto donde este tipo de maniobras registra un crecimiento sostenido.

De esta manera, Wheelwright vivió una jornada con fuerte impronta educativa, institucional y comunitaria, con obras concretas y actividades orientadas a fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.