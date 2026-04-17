Allanamiento en Teodelina: Secuestran un iPhone y dinero en moneda extranjera

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle P. Morel al 700. La medida fue ordenada por la Fiscalía en el marco de una investigación en curso.

En la jornada del viernes 17 de abril, personal de la Comisaría 7ª de Teodelina llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle P. Morel al 700, en el marco de una investigación judicial en curso.

La medida había sido solicitada por la Fiscalía interviniente, con el objetivo de localizar estupefacientes, armas de fuego y elementos de comunicación que pudieran estar vinculados a la causa.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento arrojó resultado positivo en cuanto al secuestro de un teléfono celular marca iPhone y una suma de dinero en moneda extranjera, compuesta por 370 dólares estadounidenses y 1.020 pesos uruguayos.

Por disposición de la Fiscalía, el dinero incautado fue entregado en calidad de depositario judicial a la pareja del involucrado, mientras que el dispositivo telefónico quedó secuestrado para su análisis, en el marco de la continuidad de la investigación.