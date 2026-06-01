Santa Isabel recibirá una inversión de $138 millones para mejorar el sistema de agua potable

El Gobierno de Santa Fe firmó el convenio que permitirá ejecutar obras de recambio de cañerías, nuevas perforaciones y ampliación de la capacidad de reserva. La inversión supera los $138 millones y apunta a resolver problemas históricos de abastecimiento en la localidad.

El Gobierno de Santa Fe dio un paso decisivo para concretar una obra largamente esperada en Santa Isabel. A través del Ministerio de Obras Públicas, se firmó el convenio que permitirá ejecutar una inversión de $138.772.897,24 destinada a optimizar el sistema de agua potable de la localidad.

El acuerdo fue rubricado en la delegación regional del Gobierno provincial en Venado Tuerto y contó con la participación de la senadora provincial Leticia Di Gregorio y del presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis.

La inversión provincial permitirá avanzar en una mejora integral del servicio que presta la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda., entidad que será la encargada de ejecutar los trabajos mediante los fondos canalizados a través de la comuna.

Obras para mejorar el abastecimiento

El proyecto contempla el recambio de cañerías existentes, la realización de nuevas perforaciones y la ampliación de la capacidad de reserva de agua, acciones que buscan fortalecer la infraestructura local y garantizar un servicio más eficiente para los vecinos.

La iniciativa apunta a dar respuesta a una problemática histórica vinculada al abastecimiento de agua potable y, al mismo tiempo, acompañar el crecimiento urbano y demográfico que viene registrando la localidad en los últimos años.

Desde la provincia destacaron que la obra forma parte de una estrategia de fortalecimiento de los servicios básicos en el sur santafesino, con inversiones orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y asegurar la prestación de un servicio esencial.

Trabajo conjunto para una demanda histórica

La concreción del proyecto fue el resultado de gestiones sostenidas entre el Gobierno provincial, las autoridades locales, la Cooperativa de Agua Potable y referentes institucionales de Santa Isabel, que impulsaron la necesidad de una solución definitiva para el sistema.

En ese sentido, la senadora provincial Leticia Di Gregorio destacó la importancia de la inversión y el trabajo articulado entre los distintos actores involucrados.

“Estamos hablando de una inversión muy importante para resolver un problema concreto de Santa Isabel. Cuando hay trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, las instituciones locales y equipos comprometidos con su comunidad, las respuestas llegan”, expresó la legisladora.

Con la firma del convenio, la obra ingresa ahora en su etapa operativa y se encamina a convertirse en una de las inversiones más importantes en infraestructura sanitaria para Santa Isabel de los últimos años, con el objetivo de garantizar un servicio de agua potable más seguro, eficiente y preparado para la demanda futura.