Villa Cañás: Avanza la ampliación del Centro de Monitoreo

La Municipalidad de Villa Cañás continúa avanzando con la obra de ampliación del Centro de Monitoreo Municipal, un proyecto impulsado a través del Programa Vínculos, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

La firma del convenio para ejecutar la obra se realizó el 14 de octubre de 2024 y, tras algunas demoras administrativas vinculadas al envío de fondos provinciales, la construcción comenzó finalmente el 8 de febrero de 2025. Hoy, a más de un año del acuerdo inicial, la ampliación del Centro de Monitoreo ya luce prácticamente terminada.

El objetivo del proyecto es dotar al área de un espacio más amplio, moderno y cómodo, acompañando el crecimiento sostenido del sistema de monitoreo urbano, tanto en infraestructura como en cantidad de cámaras y tecnología aplicada a la prevención y la seguridad.

Actualmente, la central de monitoreo cuenta con 216 dispositivos de videovigilancia instalados y operativos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, consolidándose como una herramienta clave para la prevención, el seguimiento de situaciones de riesgo y el trabajo coordinado con las fuerzas de seguridad.

Desde el Municipio remarcaron que la ampliación permitirá optimizar las tareas de los operadores, mejorar las condiciones de trabajo y ampliar la capacidad operativa del sistema, en una ciudad donde el monitoreo urbano viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

El proyecto había sido anunciado tras la adhesión de Villa Cañás al Programa Vínculos, mediante el cual la Provincia acompaña a municipios y comunas en el fortalecimiento de políticas de seguridad y prevención. En ese marco, el intendente Norberto Gizzi había destacado la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura, cámaras y tecnología aplicada a la seguridad pública.

La obra forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer las herramientas de prevención urbana y brindar una respuesta más eficiente ante emergencias o hechos delictivos mediante el uso de tecnología y monitoreo en tiempo real.

Con esta ampliación, Villa Cañás busca seguir consolidando un sistema de vigilancia moderno y en constante crecimiento, adaptado a las nuevas demandas de seguridad de la comunidad.