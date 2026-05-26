Villa Cañás: Recuperaron una bicicleta robada tras analizar cámaras de seguridad

Un vecino de Villa Cañás logró recuperar su bicicleta robada luego de una rápida intervención policial que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría 6ta.

El hecho fue denunciado este martes por un hombre de 32 años, quien manifestó que entre las 7:00 y las 13:00 le habían sustraído una bicicleta rodado 29, marca Nordic, de color negro con gris, que se encontraba en la vereda de una vivienda ubicada sobre Calle 57 al 700.

Tras la denuncia, los efectivos policiales solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Local. A partir del análisis de las cámaras de seguridad de la ciudad, lograron reconstruir parte del recorrido e identificar al presunto autor del hurto.

Con la información obtenida durante la investigación, el personal policial se dirigió a un domicilio de Calle 62 al 500, donde fueron recibidos por un hombre que se presentó como hermano del sospechoso. Según indicó, el involucrado había dejado la bicicleta en el patio de la vivienda antes de retirarse de la ciudad.

Ante esta situación, los uniformados realizaron el secuestro preventivo del rodado con el objetivo de restituirlo a su propietario, mientras continúan las actuaciones correspondientes con intervención de la Fiscalía.

El procedimiento permitió recuperar el elemento sustraído pocas horas después de la denuncia, en una investigación que combinó recursos tecnológicos y trabajo de campo para esclarecer lo ocurrido.