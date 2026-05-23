Seguridad: Santa Fe impulsa el 0800-444-3583 para denunciar microtráfico, robos y violencia

La Provincia busca fortalecer la línea gratuita y anónima 0800-444-3583 para centralizar información y agilizar investigaciones. También aclararon qué ocurrirá con herramientas como los Buzones de la Vida.

Los vecinos de Santa Fe cuentan con una línea telefónica gratuita para aportar información o realizar denuncias vinculadas a situaciones de microtráfico, robos, hurtos, hechos de violencia y otros delitos, en el marco de una estrategia del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial que busca fortalecer la participación ciudadana y optimizar los mecanismos de investigación.

Se trata del 0800-444-3583, un canal de atención que funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y que permite brindar información de manera anónima y confidencial.

En las últimas horas, la Provincia volvió a impulsar la difusión de esta herramienta a través de una campaña de concientización en la que participaron la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, y el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri.

“La idea es centralizar los anoticiamientosy de a poco ir migrando todo al 0800”, explicó Orciani en diálogo con Leguas Noticias, al referirse al objetivo de fortalecer el uso del sistema telefónico como vía principal para la recepción de información vinculada a delitos.

La funcionaria remarcó que desde el Gobierno provincial consideran que concentrar los aportes ciudadanos en un mismo canal puede aportar mayor rapidez y precisión a los procesos de investigación.

En ese sentido, Orciani también se refirió al futuro de herramientas territoriales utilizadas durante años en distintas localidades santafesinas, como los denominados “Buzones de la Vida”, destinados a recibir información anónima relacionada con delitos vinculados al narcotráfico.

“Los buzones fueron una buena herramienta en otro momento. Hoy, por dinámica de investigación, es conveniente volcar todo al 0800”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la intención no es eliminar esos mecanismos de participación ciudadana.

“No lo excluye. Es un mecanismo para fortalecer lo que nosotros consideramos más expeditivo y acertado en cuanto a la investigación. No van a dejar de existir, pero alentamos el uso del 0800”, agregó.

La funcionaria provincial también señaló que el nivel de participación ciudadana depende en gran medida “de la difusión y de los actores locales”, y aseguró que actualmente observan una buena utilización de la herramienta por parte de la comunidad.

Qué se puede denunciar

Durante la campaña de difusión, el intendente de Teodelina, Joaquín Poleri, explicó algunos de los alcances que tiene la línea telefónica.

Según detalló, los vecinos pueden aportar información vinculada a situaciones de microtráfico, posibles puntos de venta de drogas, robos, hurtos, hechos de violencia o cualquier otra situación sospechosa que consideren relevante.

“Podés denunciar situaciones de microtráfico, cualquier búnker que conozcas, robos, hurtos, situaciones de violencia o cualquier situación que consideres sospechosa”, expresó.

Además, Poleri remarcó que las denuncias son anónimas y que el sistema fue diseñado para preservar la identidad de quienes brindan información.

“A las denuncias las toma un fiscal provincial y no queda ningún registro de tu número telefónico”, afirmó durante el mensaje difundido junto a autoridades provinciales.

Cómo funciona el sistema

Las personas que se comuniquen al 0800-444-3583 acceden a un sistema de recepción de información que deriva cada situación según el tipo de denuncia realizada.

De acuerdo con el esquema de funcionamiento difundido por la Provincia, los llamados son guiados mediante opciones telefónicas y luego derivados para su correspondiente tratamiento.

La herramienta permite realizar aportes sin necesidad de identificarse y apunta a facilitar el acceso ciudadano a mecanismos de denuncia que puedan transformarse en un insumo útil para tareas preventivas e investigaciones judiciales.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad sostienen que fortalecer estos canales también busca mejorar la articulación entre la información aportada por vecinos y las áreas encargadas de intervenir ante posibles delitos.

Con el nuevo impulso a la difusión del sistema, la Provincia apunta a ampliar el conocimiento ciudadano sobre esta herramienta y reforzar una estrategia que busca convertir el aporte de información en un elemento clave para la prevención y la investigación criminal.