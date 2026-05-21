Villa Cañás: El Municipio entregó más de $34 millones del FAE a escuelas de la ciudad

Las instituciones educativas de Villa Cañás recibieron una nueva partida del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), una herramienta clave para sostener obras, mejoras edilicias y mantenimiento en establecimientos escolares. En esta oportunidad, la Municipalidad distribuyó $34.670.868,18 correspondientes al primer período de 2026, que abarca los meses de enero, febrero y marzo.

La entrega de los aportes se realizó este miércoles en la sede municipal y estuvo encabezada por el intendente Norberto Gizzi, junto a integrantes de la Comisión FAE y funcionarios locales.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos recursos para acompañar el funcionamiento cotidiano de escuelas y jardines de la ciudad, permitiendo avanzar con trabajos de infraestructura, mantenimiento y mejoras en los espacios donde estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

“El FAE cumple un rol muy importante porque permite que las instituciones puedan concretar distintas obras y mejoras en sus edificios, por lo tanto, desde el Municipio consideramos fundamental cumplir con la entrega de estos fondos en tiempo y forma”, señaló el intendente Norberto Gizzi.

Del encuentro también participaron el secretario de Economía, Oscar Caffa; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; Nélida García y Laura Orsi, integrantes de la Comisión FAE; además de directivos y representantes de escuelas y jardines de Villa Cañás.

El Fondo de Asistencia Educativa constituye una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sistema educativo local mediante inversiones que impactan directamente en las condiciones edilicias y en el desarrollo de las actividades escolares.

Con esta nueva distribución, las instituciones podrán proyectar mejoras y dar continuidad a distintas iniciativas orientadas a brindar mejores entornos de aprendizaje para estudiantes y comunidades educativas de Villa Cañás.