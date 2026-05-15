Un alivio para quienes ya no llegan a fin de mes

El Gobierno de Santa Fe presentó oficialmente los detalles del Plan de Protección de los Ingresos, una iniciativa destinada a aliviar la situación financiera de trabajadores públicos y privados, jubilados y autónomos que actualmente tienen comprometida una parte importante de sus ingresos por créditos y otras obligaciones financieras.

Durante una conferencia realizada en la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, autoridades provinciales explicaron el alcance del programa y el mecanismo de inscripción, al tiempo que destacaron que más de 1.500 trabajadores ya iniciaron el trámite para acceder al refinanciamiento.

La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo que “el gobierno de Maximiliano Pullaro está al lado de las familias que no llegan a fin de mes, que tienen deudas y necesitan oxigenar su economía”.

Además, remarcó que el programa apunta no sólo a aliviar la carga financiera de los hogares, sino también a impulsar el consumo y fortalecer la actividad comercial en toda la provincia.

Tope del 25% para descuentos sobre salarios

La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública, Malena Azario, explicó que el plan contempla una regulación de los códigos de descuento para empleados públicos provinciales, estableciendo que ningún trabajador podrá tener comprometido más del 25% de sus ingresos mensuales.

Según detalló, quienes actualmente superen ese porcentaje deberán adherirse al programa para refinanciar sus obligaciones y así reducir el impacto sobre sus haberes.

La medida alcanza a trabajadores activos y jubilados del sector público provincial, pero también incorpora a empleados privados, autónomos y trabajadores municipales.

En el caso del sector privado, el acceso será a través del agente financiero provincial, con condiciones especiales de financiamiento que incluyen hasta 60 cuotas, dos meses de gracia y una tasa bonificada.

Cómo realizar el trámite

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, indicó que el objetivo del sistema es facilitar una inscripción rápida y digital, en el marco del programa Territorio 5.0.

Los interesados pueden iniciar el trámite a través de la aplicación Mi Santa Fe o ingresando al portal oficial de la provincia. Dentro del sitio, los usuarios deben ingresar al apartado ¿Qué gestión estás buscando? y buscarlo como: Plan de protección de los ingresos.

El procedimiento requiere contar con ID Ciudadana y contempla dos alternativas: una destinada a agentes activos y pasivos del Poder Ejecutivo provincial y otra para trabajadores privados, autónomos y empleados municipales.

Luego de completar los formularios y enviar la solicitud, cada usuario recibirá una notificación en su domicilio digital con el resultado de la evaluación y los pasos a seguir.

Según explicó Tabares, las respuestas serán canalizadas por el Estado provincial o por el Banco Santa Fe, que se comunicará con cada solicitante mediante la sucursal seleccionada durante el trámite.