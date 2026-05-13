Villa Cañás: Entregaron casi $6 millones a la Escuela Técnica por la recaudación del Balneario

La Municipalidad de Villa Cañás entregó a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº484 “Prefectura Naval Argentina” un total de $5.979.600 correspondientes al porcentaje de la recaudación del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”.

La entrega fue encabezada por el intendente Norberto Gizzi y el secretario de Economía Oscar Caffa, quienes hicieron efectivo el aporte a directivos e integrantes de la cooperadora de la institución educativa.

Los fondos corresponden a la recaudación obtenida durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, en el marco del convenio de comodato que mantiene el Municipio con la escuela para la administración del balneario local.

Según lo establecido en ese acuerdo, la institución recibe el 20 por ciento del total de los ingresos generados por la venta de entradas al predio recreativo durante la temporada de verano.

El aporte representa una fuente de financiamiento importante para la Escuela Técnica de Villa Cañás, ya que permite fortalecer actividades, proyectos y mejoras vinculadas al funcionamiento de la institución educativa.

Desde el Municipio destacaron que este esquema de trabajo conjunto busca sostener una articulación entre el Estado local y las instituciones de la ciudad, generando beneficios concretos para la comunidad educativa a partir de los recursos que produce uno de los espacios públicos más concurridos durante el verano.