En Gálvez: Construyen un centro de entrenamiento para Bomberos Voluntarios

La provincia de Santa Fe puso en marcha la construcción de un nuevo Centro de Capacitación y Entrenamiento para Bomberos Voluntarios en la ciudad de Gálvez, una obra considerada inédita por su escala y nivel de infraestructura, que buscará transformarse en un polo de formación y prácticas para brigadistas de toda la Argentina.

El proyecto, impulsado por el Gobierno provincial junto a la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, demandará una inversión superior a los 5.600 millones de pesos y abarcará más de 21.000 metros cuadrados intervenidos, con instalaciones especialmente diseñadas para simulaciones, capacitación técnica y entrenamiento operativo.

La iniciativa apunta a fortalecer la preparación de los cuerpos de bomberos ante situaciones de emergencia cada vez más complejas, tanto en zonas urbanas como rurales, industriales o ambientales.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó el inicio de los trabajos y aseguró que el futuro centro será uno de los más importantes del país.

“El gobernador Maximiliano Pullaro destaca siempre con orgullo que Santa Fe tiene a los voluntarios más preparados de la República Argentina, y este centro será uno de los mejores del país”, afirmó el funcionario.

Además, remarcó que la obra permitirá mejorar las condiciones de formación y respuesta de los bomberos frente a distintos tipos de emergencias. “Sus espacios estarán dotados con equipamiento de calidad y posibilitarán la ejercitación, la planificación y capacitación para dar respuestas a distintas emergencias que podrían presentarse”, sostuvo.

Un predio preparado para entrenamientos reales

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que el complejo fue diseñado específicamente para recrear escenarios reales de intervención.

El centro contará con 15 playones de hormigón destinados a simuladores y prácticas operativas, donde los brigadistas podrán entrenarse en distintos tipos de situaciones vinculadas a incendios, rescates y emergencias.

También tendrá un auditorio con capacidad para 100 personas, comedor para la misma cantidad de asistentes, tres aulas destinadas a capacitación técnica y dormitorios para 32 personas de ambos sexos.

A eso se sumarán una piscina de entrenamiento, cochera para autobombas y un estacionamiento para 41 vehículos.

El objetivo es que el predio pueda funcionar durante todo el año como sede permanente de capacitaciones intensivas, jornadas regionales y entrenamientos especializados para cuerpos de bomberos de distintos puntos de la provincia y del país.

Desde el Gobierno santafesino señalaron que la infraestructura fue pensada para combinar áreas académicas con espacios de simulación práctica, una modalidad considerada fundamental en la formación moderna de brigadistas.

La construcción se ejecutará mediante un sistema tradicional racionalizado, con mamposterías de bloques cerámicos, refuerzos de hormigón armado y estructuras metálicas para galerías y cubiertas.

Primeros trabajos en marcha

La Secretaría de Obras Públicas informó que la empresa VFM S.A., encargada de ejecutar el proyecto, ya inició las primeras tareas en el predio.

Actualmente se desarrollan trabajos de colocación de insertos metálicos, recalce de columnas redondas y construcción de vigas de fundación para el edificio institucional.

En paralelo, avanzan tareas de destape, nivelación y relleno de terreno en sectores donde posteriormente se construirán los playones de entrenamiento.

El inicio de obra representa además un hecho significativo para Gálvez, una ciudad históricamente vinculada al trabajo de los bomberos voluntarios y reconocida por su tradición en materia de capacitación y servicio comunitario.

Formación para emergencias cada vez más complejas

La construcción de este nuevo centro se da en un contexto donde las emergencias climáticas, los incendios rurales y los siniestros de gran magnitud exigen cada vez mayor preparación técnica.

En los últimos años, los cuerpos de bomberos voluntarios debieron intervenir en incendios forestales, accidentes viales complejos, inundaciones y eventos extremos vinculados al cambio climático.

Frente a ese escenario, desde la Provincia consideran clave avanzar con infraestructura que permita profesionalizar aún más la capacitación y el entrenamiento permanente.

“Estamos convencidos de que cada recurso que destina la provincia a los cuarteles y asociaciones de bomberos es una inversión con impacto directo en las comunidades”, expresó Enrico.

Además de ser utilizado por brigadistas santafesinos, el centro también podrá recibir asociaciones y cuerpos de bomberos de otras provincias argentinas.

La intención es que el predio se transforme en un espacio de referencia regional para la formación especializada, permitiendo centralizar capacitaciones y simulaciones que actualmente muchas veces deben realizarse en otros puntos del país o mediante instalaciones temporales.

Con esta obra, Santa Fe buscará consolidarse como una de las provincias con mayor infraestructura destinada al entrenamiento de bomberos voluntarios, un sector considerado esencial para la respuesta inmediata ante emergencias en cientos de localidades argentinas.