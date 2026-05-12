Salud pública: Santa Fe busca aumentar un 26% la producción de medicamentos del laboratorio provincial

El Gobierno de Santa Fe proyecta incrementar un 26% la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) durante 2026, en una estrategia orientada a reforzar el abastecimiento del sistema público de salud frente a la reducción de envíos de medicamentos e insumos por parte del Gobierno nacional.

La meta oficial es alcanzar las 145 millones de unidades producidas este año, muy por encima del promedio anual de 115 millones registrado entre 2020 y 2025. El anuncio fue realizado este martes durante una recorrida encabezada por la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, en la sede del LIF ubicada en la ciudad de Santa Fe.

En el marco de la visita, también se inauguraron las obras de adecuación de un nuevo depósito destinado al almacenamiento seguro de insumos y materiales estratégicos para la producción farmacéutica. La intervención demandó una inversión de $ 228.500.723,84.

Actualmente, el laboratorio provincial produce 34 especialidades medicinales consideradas prioritarias para el sistema sanitario santafesino. Según explicaron las autoridades, el aumento de la capacidad productiva forma parte de una planificación integral impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro para sostener el acceso a medicamentos en hospitales y centros de salud públicos.

Durante la recorrida, Ciancio defendió el rol del Estado provincial en materia sanitaria y cuestionó los recortes aplicados por la administración nacional.

“Mientras Nación usa una motosierra, en la provincia de Santa Fe hay una clara decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de seguir apostando a la producción pública de medicamentos”, afirmó la ministra.

La funcionaria sostuvo además que el Gobierno nacional redujo partidas destinadas a medicamentos, equipamiento, tecnología e insumos sanitarios, y señaló que la discontinuidad de programas nacionales impacta directamente sobre las provincias.

En ese sentido, mencionó la finalización del programa Remediar, que garantizaba la provisión de medicamentos esenciales a centros de salud de todo el país.

“Con planificación, eficiencia, compras centralizadas, la producción del LIF y el operador logístico que vamos a anunciar la próxima semana, estamos generando soluciones para los santafesinos”, aseguró Ciancio.

La ministra reconoció que el contexto económico y sanitario presenta dificultades, aunque remarcó que la Provincia busca amortiguar el impacto de los recortes nacionales mediante inversión y reorganización del sistema público.

“El recorte y la motosierra de Milei no van a afectar con la magnitud que deberían si no hubiésemos planificado como lo hicimos”, expresó.

Además, afirmó que el ajuste nacional en salud alcanza los 63.000 millones de pesos y sostuvo que la administración provincial mantiene como prioridad “el derecho a la salud”.

Un nuevo depósito para ampliar la capacidad operativa

Las obras inauguradas en el LIF permitieron incorporar un nuevo espacio de almacenamiento con un área de trabajo de 165 metros cuadrados y una altura máxima de 10,50 metros.

Según se informó, la estructura fue diseñada para optimizar la capacidad de guardado y cumplir con los requerimientos normativos vigentes vinculados a la industria farmacéutica.

El depósito incorpora además sistemas de ventilación natural, aislación térmica e iluminación LED, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la conservación de insumos y mejorar el ámbito laboral del personal.

Desde el directorio del laboratorio destacaron que la ampliación de infraestructura acompaña el crecimiento proyectado en la producción.

“Podemos demostrar desde el Gobierno Provincial que hay eficiencia con obras e inversión, no con recortes, y este depósito es una muestra de ello”, afirmó José Berardo, uno de los directores del LIF.

El directivo también señaló que distintas provincias comenzaron a consultar por la producción santafesina, ante el fortalecimiento del laboratorio público.

“Muchas provincias ya nos están consultando por nuestra producción y vamos hacia ese camino”, sostuvo.

De la actividad participaron además el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez; el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero; los directores del LIF Nicolás Micheloud y Mauro Pedalino; la síndica Gisela Planisich y demás integrantes del directorio del organismo.