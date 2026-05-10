Venado Tuerto reinauguró su histórica Plaza San Martín tras una renovación integral

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este domingo la reinauguración de la Plaza San Martín de Venado Tuerto, tras una remodelación integral que transformó uno de los espacios públicos más emblemáticos del sur provincial. La actividad formó parte de una jornada marcada por inauguraciones de infraestructura urbana, que comenzó por la mañana en Rosario con la habilitación de la remodelada avenida Rouillón.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, el intendente Leonel Chiarella, la senadora Leticia Di Gregorio y legisladores provinciales, Pullaro destacó la decisión política de sostener la inversión pública en un contexto económico complejo.

“En Santa Fe la obra pública no se detiene. Bajamos costos, ordenamos el Estado y seguimos invirtiendo en cada punto de la provincia”, afirmó el mandatario provincial durante el acto, realizado ante un importante marco de vecinos.

La intervención permitió recuperar integralmente la plaza central de Venado Tuerto, incorporando nuevos juegos infantiles, senderos renovados, iluminación LED, mobiliario urbano y mejoras en accesibilidad y circulación peatonal. Además, se reorganizaron espacios históricos y se ejecutó una nueva propuesta paisajística con forestación y resembrado de césped.

Un espacio histórico renovado

La remodelación incluyó la creación de dos sectores de juegos diferenciados por edades, con pisos amortiguantes de caucho reciclado y equipamiento diseñado con criterios pedagógicos. También se mantuvo el trazado original de senderos y veredas, aunque reemplazando las antiguas piezas por mosaicos graníticos y sumando rampas y baldosas podotáctiles para mejorar la accesibilidad.

Otro de los puntos destacados fue la puesta en valor del sector de placas y monumentos históricos. Allí fueron reubicadas y restauradas las placas recordatorias, junto con las estatuas del General San Martín, del fundador Eduardo Casey y del tradicional “Venadito”, símbolo representativo de la ciudad.

En paralelo, se reposicionaron el mástil y la Pirámide de Mayo sobre el eje cívico de la plaza para optimizar la realización de actos públicos y ceremonias oficiales.

En materia de infraestructura, se ejecutó además un nuevo tendido eléctrico con tableros distribuidos estratégicamente y una iluminación central con proyectores RGB, complementada con nuevas luminarias en distintos sectores del paseo.

“Un lugar donde todos tenemos una historia”

Durante su discurso, el intendente Chiarella destacó el valor afectivo y social del principal espacio público venadense.

“La Plaza San Martín es ese lugar donde todos tenemos una historia. Todos guardamos un recuerdo vivido acá, con nuestros abuelos, con nuestros padres o en algún acto escolar”, expresó.

El jefe municipal consideró que la obra representa mucho más que una mejora urbana y sostuvo que la plaza “vuelve a ser un lugar de encuentro para los vecinos de Venado Tuerto y de toda la región”.

También agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y aseguró que la renovación constituye “un legado para las próximas generaciones”.

Pullaro defendió la inversión pública

En su intervención, Pullaro vinculó la continuidad de la obra pública con el desarrollo económico y la generación de empleo en la provincia.

“Hoy hay 40.000 santafesinos viviendo gracias a la obra pública que lleva adelante el Gobierno Provincial”, sostuvo el gobernador, quien remarcó que para sostener ese nivel de inversión fue necesario reducir gastos corrientes y costos políticos del Estado.

Además, aseguró que desde el inicio de la gestión provincial se logró disminuir significativamente el costo de las obras públicas.

“Bajamos el costo de todas las obras en un 40%. Cuando no se roba, la plata alcanza en el Estado argentino y en el Estado santafesino”, afirmó.

Las obras anunciadas para Venado Tuerto

Por su parte, Enrico recordó que la remodelación de la plaza había sido anunciada por Pullaro el 17 de agosto de 2024, junto a un paquete de obras estratégicas para la ciudad.

El ministro enumeró entre esos proyectos la Circunvalación, la ampliación de la red cloacal, nuevas viviendas, la recuperación de la Escuela Nº 238 y la nueva pista de atletismo.

“Nunca un gobierno provincial había dispuesto un programa de obras para Venado Tuerto como el que anunció Maximiliano Pullaro. Y hoy todas esas obras están en marcha o terminadas”, aseguró.

Finalmente, tras los discursos oficiales, las autoridades realizaron el corte de cintas y los excombatientes de Malvinas encabezaron el primer izamiento oficial de la bandera nacional en el renovado espacio público. Durante toda la jornada se desarrollaron además actividades culturales y recreativas para las familias en distintos sectores de la plaza.