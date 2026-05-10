Seguridad vial: Santa Isabel lanzó un Banco Solidario de Cascos para motociclistas

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Santa Isabel, busca facilitar el acceso a cascos homologados mediante un sistema solidario de financiación en cuotas. El programa apunta a fortalecer la seguridad vial y promover el uso responsable del casco entre quienes utilizan motocicletas en la localidad.

La propuesta surgió a partir de los encuentros ciudadanos realizados por la gestión comunal, donde la seguridad vial apareció como una de las principales preocupaciones planteadas por los vecinos.

Según explicaron desde el gobierno local, el “Banco Solidario de Cascos” funciona con la compra inicial de unidades por parte de la comuna. Luego, los vecinos pueden adquirir los cascos en tres cuotas, y con esos fondos se incorporan nuevas unidades para seguir beneficiando a otras personas.

El intendente Pablo Giorgis destacó que la iniciativa busca combinar prevención, conciencia y trabajo comunitario.

“Comenzó el Banco Solidario de Cascos. ¿En qué consiste? En que la comuna compra cascos, los vecinos los adquieren en tres cuotas, con las cuales se van comprando nuevas unidades para beneficiar a otros vecinos que lo necesitan”, explicó.

Además, sostuvo que el objetivo es generar una mayor cultura del cuidado en la vía pública. “De esa manera se cuidan ellos, cuidan a su familia y cuidan a la comunidad”, afirmó.

Desde la gestión remarcaron que los cascos incluidos en el programa son homologados y que el trámite para acceder es simple y rápido, con el propósito de que más vecinos puedan contar con un elemento fundamental de protección.

La campaña también apunta especialmente a los jóvenes motociclistas, uno de los sectores más expuestos a accidentes de tránsito.

“Nos sumamos a la campaña de usar cascos para concientizar a los más jóvenes. Esperemos que todos se sumen. Sigamos trabajando de manera comunitaria para que el orden y los cuidados sean una tarea de todos”, agregó Giorgis.

Con este esquema solidario, el Gobierno de Santa Isabel busca sostener un circuito permanente de acceso a cascos de seguridad y reforzar las políticas de prevención vial dentro de la comunidad.