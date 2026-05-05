Rutas 8 y 14: Provincia financió en 2023 la obra, pero la comuna de María Teresa no la hizo

El conflicto por el estado del cruce entre la Ruta Nacional 8 —bajo jurisdicción de Vialidad Nacional— y la Ruta Provincial 14, de competencia provincial, sumó un elemento clave en las últimas horas. La situación fue denunciada por la comuna de María Teresa. Tras la intimación pública por el riesgo vial en ese sector, la Administración Provincial de Vialidad respondió con documentación oficial que indica que la obra reclamada ya había sido convenida, financiada parcialmente y debía ejecutarse en 2023.

Según documentación oficial a la que Leguas Noticias accedió en exclusiva, en el Convenio Nº 39996 y en la Resolución Nº 1059 de la Dirección Provincial de Vialidad consta que, la comuna de María Teresa asumió la ejecución de una obra destinada a mejorar la iluminación en ese punto crítico de la red vial.

Un convenio firmado, fondos transferidos y plazos definidos

El acuerdo establecía un presupuesto total de $1.183.917,72, correspondiente a la reparación del sistema de iluminación y el recambio de luminarias en el tramo de la Ruta Provincial 14, entre la intersección con la Ruta Nacional 8 y la localidad de Christophersen.

Como parte de ese convenio, Vialidad Provincial otorgó un anticipo financiero de $355.175,32, equivalente al 30% del monto total, destinado a cubrir los gastos iniciales de la obra.

El documento también fijaba condiciones operativas concretas:

Plazo de ejecución: 90 días corridos desde el acta de inicio

90 días corridos desde el acta de inicio Inicio de los trabajos: dentro de los 10 días posteriores a la notificación

dentro de los 10 días posteriores a la notificación Modalidad de pago: certificaciones según avance, con descuento del anticipo

La obra prevista

De acuerdo a la memoria descriptiva y los cómputos métricos incluidos en el expediente, los trabajos contemplaban:

La reparación de una columna de iluminación dañada

El recambio de 10 luminarias existentes por tecnología LED

Se trata de una intervención acotada en volumen, pero estratégica en términos de seguridad vial, especialmente en un cruce que viene siendo señalado por su peligrosidad.

El estado actual de la iluminación

Desde Vialidad Provincial indicaron que la iluminación actualmente operativa en el cruce corresponde al tramo de jurisdicción provincial, mientras que en el sector nacional se registran luminarias fuera de servicio o con falta de mantenimiento. Según explicaron, los equipos que permanecen encendidos son de sodio, de tecnología anterior, lo que limita la calidad de la iluminación. En tanto, desde el ámbito de Vialidad Nacional señalaron que la situación será evaluada en los próximos días, a partir de una recorrida técnica prevista para la semana próxima, con el objetivo de determinar si las fallas responden a problemas operativos o a hechos de vandalismo.

La respuesta oficial

En la respuesta emitida por Vialidad Provincial, cuya voz institucional fue el subadministrador Benjamín Gianetti, se sostiene que la responsabilidad de ejecución recaía en la Comuna, en el marco del esquema de descentralización vial vigente.

Según la documentación, no hay constancias de finalización de la obra, y el expediente administrativo permanece abierto.

Un contrapunto en el reclamo actual

El dato introduce una tensión directa con la intimación reciente realizada por la comuna, que advirtió sobre el riesgo del cruce y exigió intervención urgente.

Mientras el gobierno local plantea la falta de obras y advierte sobre un posible siniestro, desde la Provincia sostienen que los trabajos ya habían sido acordados, financiados parcialmente y debían ejecutarse hace dos años.

Qué queda por esclarecer

El caso abre varios interrogantes que ahora quedan en el centro de la escena:

¿Qué ocurrió con el anticipo financiero otorgado?

¿Por qué la obra no se ejecutó en los plazos previstos?

¿Cuál es el estado administrativo actual del convenio?

¿Y quién debe asumir la responsabilidad por la falta de intervención en un punto crítico?

Con documentación oficial sobre la mesa, el conflicto deja de ser únicamente un reclamo por infraestructura para transformarse en una discusión sobre ejecución, gestión y responsabilidades. Solo resta por ahora, esperar que por canales institucionales se resuelva el contrapunto.

Gestiones en evaluación y un escenario de incertidumbre

En paralelo al conflicto, distintas fuentes vinculadas al área vial señalaron que existen evaluaciones preliminares para una intervención de mayor escala en el cruce, que incluiría mejoras sustanciales en la iluminación tanto en la traza provincial como en la nacional. No obstante, el proyecto aún no cuenta con confirmación presupuestaria, por lo que no fue oficializado.

En ese marco, también trascendieron dificultades de coordinación entre organismos, en un contexto donde la inversión en rutas nacionales aparece como un factor de incertidumbre. Según pudo reconstruir este medio, las definiciones sobre ese frente siguen abiertas, lo que complejiza cualquier solución integral en el corto plazo.