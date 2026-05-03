Venado Tuerto: Persecución, allanamientos y dos detenidos con cocaína y marihuana

Una investigación por presunta venta de drogas en Venado Tuerto derivó en la noche del sábado en una persecución vehicular, dos allanamientos y la detención de dos hombres mayores de edad, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Microtráfico.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, con intervención de la Fiscalía local a cargo del fiscal Iván Raposo.

Según se informó oficialmente, las tareas investigativas comenzaron tras recibir datos sobre una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en la ciudad. A partir de esa información, efectivos de la División Microtráfico desplegaron labores de campo, vigilancia discreta y registros encubiertos, logrando documentar maniobras compatibles con la venta de droga.

Persecución y captura

En ese contexto, este sábado y con colaboración de personal de los distritos Melincué y Firmat, junto a grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica, se concretaron dos allanamientos ordenados por la Justicia.

Previo al ingreso a uno de los domicilios investigados, los agentes observaron la salida de un vehículo vinculado a la causa. Ante esa situación se inició un seguimiento controlado, aunque el conductor desoyó reiteradas órdenes de detención y se dio a la fuga. Finalmente, el rodado fue interceptado y su conductor detenido.

En la requisa personal y del vehículo, realizada con conocimiento del fiscal interviniente y en presencia de testigos, se secuestraron envoltorios con una sustancia blanquecina similar a cocaína, teléfonos celulares, recortes de nailon, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Secuestro de droga y elementos de fraccionamiento

Posteriormente, en los allanamientos —cuyas ubicaciones no fueron difundidas por razones operativas— se obtuvieron resultados positivos.

Fuentes oficiales indicaron que en total se secuestraron aproximadamente 125 gramos de cocaína, 40 gramos de marihuana, teléfonos celulares, una cámara filmadora, una balanza de precisión y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Como resultado del operativo, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos y a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.