Haberes: Provincia confirmó el cronograma de pago de abril con suba acumulada del 8.9%

El Gobierno de Santa Fe informó el cronograma de pago de haberes correspondiente a abril para trabajadores provinciales y jubilados. Los depósitos comenzarán el lunes 4 de mayo y finalizarán el viernes 8, mientras que algunos sectores tendrán acreditado el dinero en cuenta el viernes 1º de mayo.

La liquidación salarial incorpora el incremento acordado en paritarias, que alcanza un 8,9% acumulado hasta abril respecto de los sueldos de diciembre. Además, se aplicará un mínimo garantizado de $170.000.

El esquema de actualización salarial se compone de los siguientes tramos:

2,6% en enero

2,1% en febrero

2,2% en marzo

2% en abril

Desde la administración provincial señalaron que la garantía mínima busca sostener el poder adquisitivo frente al impacto de la inflación sobre los ingresos familiares.

Cronograma de pago de haberes de abril

Lunes 4 de mayo

(acreditación en cuenta el viernes 1º de mayo)

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos que perciben un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.

Martes 5 de mayo

Activos que perciben un monto de bolsillo de hasta $1.350.000.

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas de 1º y 2º Convenio.

Miércoles 6 de mayo

Resto de activos con haberes superiores a $1.350.000 de bolsillo.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Jueves 7 de mayo

Resto de pasivos con haberes superiores a $1.350.000 de bolsillo.

Viernes 8 de mayo