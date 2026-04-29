Economía: Santa Fe lanzó un plan para aliviar deudas y proteger ingresos de trabajadores y jubilados

La provincia anunció un paquete de medidas para empleados públicos, privados, jubilados, autónomos y monotributistas. El eje central será limitar al 25% del salario los descuentos por créditos en recibos de sueldo, refinanciar pasivos y ofrecer nuevas líneas de financiamiento. Alcanzará a personas con ingresos de hasta $1.500.000 o que hoy perciban menos por el peso de las deudas.

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles un Plan de Protección de los Ingresos y Desendeudamiento, una batería de herramientas orientadas a asistir a familias afectadas por el sobreendeudamiento en un contexto económico complejo.

Durante el anuncio, las autoridades remarcaron que la iniciativa busca mejorar el salario disponible, reducir la carga financiera de los hogares, incentivar el consumo y apuntalar la actividad económica provincial, especialmente en el comercio.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que el programa incluirá a empleados públicos provinciales, jubilados, trabajadores privados, autónomos y monotributistas.

Tope del 25% para descuentos salariales

Uno de los anuncios centrales fue la reducción del límite de descuentos por créditos sobre recibos de sueldo de empleados estatales.

Hasta ahora, la afectación salarial podía llegar al 50% del haber neto. Con la nueva normativa, ese techo bajará al 25%, con el objetivo de que una mayor porción del salario quede disponible para el trabajador.

La medida regirá para nuevas operaciones dentro del sistema oficial de descuentos.

Cómo se resolverán las deudas actuales

La provincia también actuará sobre compromisos financieros ya vigentes. Para ello prevé distintas alternativas:

Refinanciación con tasas más bajas.

Extensión de plazos para reducir cuotas.

Cambio de acreedor mediante otra entidad financiera.

Asistencia transitoria del Estado para garantizar que ningún trabajador supere el 25% de descuento mensual.

En ese último caso, la diferencia será cubierta provisoriamente por el Estado y recuperada cuando la cuota original descienda.

Créditos a 60 cuotas y dos meses de gracia

Junto al agente financiero provincial se habilitará una línea especial para consolidar deudas en un solo préstamo.

Las condiciones anunciadas incluyen:

Hasta 60 cuotas .

. Dos meses de gracia .

. Tasa bonificada tomando como referencia préstamos del Banco Nación.

Cancelación total de deudas previas.

El objetivo es reducir la cuota mensual y dar aire a la economía familiar.

También para privados y autónomos

El plan no estará limitado al empleo público. También contempla herramientas para trabajadores privados y autónomos mediante acuerdos con bancos, mutuales, cámaras empresarias y otras entidades financieras.

Además, se sumará el Banco Solidario para sectores con ingresos irregulares o dificultades para acceder al crédito tradicional.

Quiénes podrán acceder

El documento oficial precisa que el universo inicial alcanzará a trabajadores con sueldo de hasta $1.500.000 o que actualmente cobren menos de ese monto debido a descuentos por deuda.

Los números que encendieron la alarma

Durante la presentación se difundieron datos que reflejan la situación:

El 33% de los agentes estatales tiene descuentos por créditos en sus haberes.

tiene descuentos por créditos en sus haberes. 12.000 empleados públicos sufren descuentos superiores al 25% del salario.

sufren descuentos superiores al 25% del salario. Más de 7.000 jubilados están en igual condición.

están en igual condición. Otros 60.000 trabajadores privados y autónomos atraviesan una situación análoga.

A nivel nacional, la mora en créditos tradicionales trepó al 11,2%, mientras que en préstamos no bancarios alcanzó el 29,9%, casi uno de cada tres casos.

Cómo será el trámite

Para empleados públicos y jubilados provinciales, el acceso será mediante procedimiento digital a través de www.santafe.gob.ar, utilizando ID Ciudadana.

Para privados y autónomos, se canalizará mediante plataformas del agente financiero con seguimiento de la provincia. En todos los casos se prometió gestión online segura para prevenir estafas.

Educación financiera

Como complemento, el Gobierno provincial también anunció programas de educación financiera destinados a escuelas, trabajadores y organizaciones comunitarias, con foco en el uso responsable del crédito y en comprender el costo real de los préstamos.

Presentación