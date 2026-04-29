Villa Cañás: Continúan las obras de pavimento y suman una nueva cuadra en Calle 57

La Municipalidad de Villa Cañás avanza con nuevas obras de pavimentación en distintos sectores de la ciudad, en el marco del plan de mejora de infraestructura urbana que lleva adelante con acompañamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Programa Obras Urbanas (POU).

Durante esta semana comenzaron los trabajos sobre Calle 57, en el tramo comprendido entre calles 40 y 42. En una primera etapa se realizaron tareas de movimiento y nivelación de suelo, mientras que posteriormente se avanzó con la colocación de hormigón elaborado.

Desde el municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un esquema de obras que busca optimizar la transitabilidad y seguir mejorando la red vial urbana en distintos barrios de la ciudad.

El objetivo central es brindar mejores condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones, además de fortalecer la infraestructura local y acompañar el crecimiento urbano de Villa Cañás.

Con estas nuevas cuadras pavimentadas, la gestión local continúa consolidando un plan sostenido de mejoras que apunta a elevar la calidad de vida de los vecinos.