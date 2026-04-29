Villa Cañás mejora el camino al Balneario con una inversión de $237 millones

La Municipalidad de Villa Cañás comenzó los trabajos de mejorado y ripiado del camino que conecta la ciudad con el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, una obra clave para garantizar mejores condiciones de circulación, fortalecer la seguridad vial y potenciar el desarrollo turístico local y regional.

La intervención se ejecuta a través del Programa Caminos Productivos y contempla el reacondicionamiento de una traza de 5 kilómetros que une la ciudad con la laguna. Los trabajos incluyen tareas de mejorado, nivelación y colocación de piedra, con el objetivo de asegurar un acceso más transitable durante todo el año.

La obra se lleva adelante mediante un convenio firmado en diciembre pasado entre el intendente Norberto Gizzi y el ministro de Desarrollo Productivo del Gobierno de Santa Fe, Gustavo Puccini. El acuerdo prevé una inversión de $236.697.961,50 para el ripiado del camino al balneario.

El mejorado del acceso apunta a resolver una demanda vinculada al uso cotidiano y recreativo del predio, especialmente en períodos de mayor concurrencia, fines de semana, temporada estival y actividades vinculadas a la laguna. En ese sentido, contar con un camino en mejores condiciones permitirá facilitar la llegada de vecinos, turistas y visitantes de la región.

Desde el municipio destacaron que la intervención permitirá mejorar la transitabilidad y la seguridad vial, además de favorecer el uso del Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz” durante todo el año. También señalaron que la obra acompaña el crecimiento de uno de los principales atractivos naturales de Villa Cañás.

El impacto esperado no se limita al acceso al predio. La mejora del camino también busca fortalecer el movimiento turístico y recreativo, generar mejores condiciones para la llegada de visitantes y acompañar el desarrollo local vinculado a servicios, actividades deportivas, encuentros familiares y propuestas al aire libre.

Con esta obra, Villa Cañás avanza en una intervención considerada estratégica para conectar de manera más segura y eficiente la ciudad con la laguna, mejorar la infraestructura vial y consolidar al balneario como un punto de referencia para el turismo regional.