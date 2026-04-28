Villa Cañás: Retiraron 24 denuncias anónimas de los Buzones de la Vida

En una nueva apertura realizada este martes en el edificio municipal, se retiraron 24 posibles denuncias anónimas vinculadas a la venta de drogas en Villa Cañás, en el marco del programa local conocido como Buzones de la Vida.

El sistema permite que vecinos aporten información de manera reservada sobre presuntos puntos de comercialización de estupefacientes, con el objetivo de facilitar investigaciones judiciales y fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra el narcomenudeo.

Según se informó oficialmente, todo el material recolectado será remitido a la Justicia Federal, organismo competente para evaluar cada presentación y avanzar con las actuaciones que correspondan.

De la apertura participaron el intendente Norberto Tito Gizzi, el presidente del Honorable Concejo Municipal Guillermo Gallo, el secretario de Gobierno Cándido Santa Cruz y la jueza Comunitaria de Pequeñas Causas Cecilia Querol.

Qué son los Buzones de la Vida

Los Buzones de la Vida son una herramienta impulsada por el Concejo Deliberante local para recibir denuncias anónimas relacionadas con la venta de drogas y otras actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico.

Actualmente funcionan tres puntos de recepción en la ciudad:

Hospital SAMCo

Terminal de ómnibus

Municipalidad de Villa Cañás

La iniciativa busca ofrecer un canal seguro para que los vecinos puedan colaborar sin exponerse, aportando datos que luego son puestos a disposición de la Justicia.