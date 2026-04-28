Niñez: Aumentan 50% los aportes a municipios para reforzar servicios locales

Los fondos se destinan a fortalecer la atención territorial de niñas, niños y adolescentes. También sumaron un refuerzo especial para localidades con mayor incidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal.

La Provincia formalizó nuevos convenios con municipios y comunas en el marco del Programa de Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y confirmó para este año un aumento del 50% en los aportes económicos destinados a sostener y ampliar estos dispositivos territoriales de niñez.

El anuncio se realizó este martes en el Teatro Luz y Fuerza de la ciudad de Santa Fe, durante una actividad encabezada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.

Según se informó, los recursos buscan fortalecer la intervención local y garantizar el acceso a derechos de niñas, niños y adolescentes en toda la provincia, mediante equipos técnicos que actúan en situaciones de vulnerabilidad, acompañamiento familiar y promoción integral.

La secretaria Daniela León destacó que el incremento responde a una demanda creciente en los territorios. “Entre 2025 y 2026 incrementamos en un 50% el monto de los convenios. Además, sumamos un aporte adicional para los municipios con mayor incidencia de adolescentes en conflicto con la ley penal, para fortalecer el abordaje conjunto”, sostuvo.

También remarcó que los casos que llegan a los servicios locales presentan cada vez mayor complejidad y requieren intervenciones intensivas y sostenidas entre Provincia y gobiernos locales.

Más recursos para acompañamiento familiar

Durante el encuentro, León explicó además que los montos de distintos programas comenzaron a actualizarse tomando como referencia la canasta de crianza. En ese marco, indicó que cada familia solidaria que aloja de manera transitoria a un niño recibe actualmente $617.000 mensuales.

Red territorial en expansión

Desde el Gobierno provincial señalaron que el sistema viene ampliando cobertura en los últimos años. En ese sentido, se firmaron convenios con 358 servicios locales en 2024 y 362 en 2025, consolidando una red presente en gran parte del territorio santafesino.

El defensor provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, valoró la continuidad del esquema y afirmó que se trata de una política pública sostenida en el tiempo.

Por su parte, la diputada Jimena Senn y el senador Alcides Calvo coincidieron en la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, especialmente en pequeñas y medianas localidades donde los municipios suelen ser la primera respuesta ante situaciones sociales urgentes.