Alerta por vientos fuertes: Ráfagas de hasta 90 km/h y brusco descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde de este domingo en la región. Se prevé un cambio marcado en las condiciones del tiempo, con ráfagas intensas que darán paso a un descenso abrupto de temperatura desde el inicio de la semana.

Aunque la jornada comenzó con cielo despejado y condiciones estables, el panorama cambiará hacia la tarde. Según el reporte oficial, el área será afectada por vientos del oeste y sudoeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

No se esperan lluvias ni tormentas para lo que resta del domingo, pero el ingreso de aire frío posterior al evento de viento provocará un fuerte enfriamiento en toda la región.

Lunes y martes: mañanas frías

A partir del lunes, el cambio será notorio. En términos generales, las mínimas descenderán a valores cercanos a los 6°C, mientras que las máximas oscilarán entre 16°C y 18°C.

Por regiones

General López y Caseros : Lunes 27: mínima de 4°C y máxima de 15°C Martes 28: mínima de 6°C y máxima de 21°C

: Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo : Mínimas de alrededor de 5°C Máximas cercanas a los 18°C

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Recién hacia mitad de semana se espera una leve recuperación térmica, con valores más acordes al otoño.

Recomendaciones ante vientos fuertes

Ante este tipo de fenómenos, se recomienda:

Evitar salir si no es necesario.

Asegurar o retirar objetos sueltos (macetas, sillas, toldos).

Mantenerse alejado de puertas y ventanas.

No refugiarse bajo árboles, carteles o estructuras inestables.

Extremar la precaución al conducir.

El alerta amarillo implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones momentáneas en actividades cotidianas, por lo que se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales.