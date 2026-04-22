A más de cuatro años, la pandemia sigue golpeando la vida familiar

Un estudio internacional basado en Argentina, Chile y Ecuador confirma que los problemas de salud mental y las dificultades económicas persisten, mientras que el principal aprendizaje fue el valor de no atravesar las crisis en soledad.

A más de cuatro años del inicio de la pandemia de COVID-19, sus consecuencias siguen presentes en la vida cotidiana de millones de familias en América Latina. Un estudio académico internacional que analizó en profundidad casos de Argentina, Chile y Ecuador concluye que los efectos en la salud mental y la economía no solo continúan, sino que en muchos casos se intensificaron con el tiempo.

La investigación, publicada en la revista científica Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social, advierte que la pandemia no fue un episodio pasajero, sino un punto de inflexión que reconfiguró las dinámicas familiares, generando impactos duraderos en múltiples dimensiones del bienestar.

Salud mental y economía: las secuelas más persistentes

El trabajo, basado en 60 entrevistas en profundidad realizadas entre 2023 y 2024, revela que los problemas de salud mental —como ansiedad, soledad y malestar emocional— siguen siendo uno de los principales desafíos para las familias.

Según el estudio, las restricciones, el aislamiento social y la incertidumbre económica dejaron huellas profundas que aún no logran revertirse completamente. Incluso en la etapa post pandemia, se detectan dificultades para retomar vínculos sociales, junto con un aumento de la ansiedad social y el deterioro del bienestar emocional.

En paralelo, las complicaciones económicas también se mantienen como un factor crítico. La pérdida de ingresos, la inestabilidad laboral y el impacto en las condiciones de vida generaron tensiones que continúan afectando la organización familiar y las perspectivas a futuro.

El informe destaca que estos patrones se repiten en los tres países analizados, lo que refuerza la idea de un fenómeno regional con características comunes, más allá de las diferencias contextuales.

Un aprendizaje transversal: el valor de no estar solos

En medio de este escenario adverso, la investigación identifica un consenso claro entre los testimonios: el principal aprendizaje positivo de la pandemia fue la importancia del acompañamiento familiar.

El concepto de “no estar solo” aparece como la idea más recurrente en los relatos, asociado al apoyo emocional, la contención y la posibilidad de atravesar la crisis en conjunto.

Durante el confinamiento, muchas familias resignificaron sus vínculos, fortaleciendo la convivencia, la comunicación y la cooperación cotidiana. En países como Argentina, por ejemplo, se destacó el tiempo compartido y la posibilidad de generar espacios de diálogo más profundos, mientras que en Ecuador se valoró la corresponsabilidad en las tareas del hogar y la reorganización de roles familiares.

En todos los casos, la familia funcionó como un núcleo de resiliencia, capaz de amortiguar los efectos del contexto externo y facilitar procesos de adaptación.

Cambios en la vida cotidiana que perduran

El estudio también detecta transformaciones que continúan vigentes en la dinámica familiar. Entre ellas, una mayor valoración del tiempo compartido, la reorganización de rutinas y el desarrollo de estrategias de afrontamiento frente a situaciones de crisis.

Entre las prácticas más frecuentes aparecen:

Mayor comunicación dentro del hogar

Redistribución de tareas domésticas

Desarrollo de actividades compartidas

Adaptación a nuevas formas de trabajo y educación

Estas modificaciones, surgidas en un contexto de emergencia, se consolidaron como herramientas para sostener el bienestar familiar en el tiempo.

Las dificultades del confinamiento que no se olvidan

En contraste, los aspectos negativos del período de aislamiento también dejaron marcas persistentes. La imposibilidad de circular, el distanciamiento de seres queridos y la interrupción de la vida cotidiana generaron sentimientos de frustración, angustia y miedo.

Las entrevistas reflejan una experiencia común en los tres países: la sensación de limitación y pérdida de libertad, acompañada por el temor al contagio y la incertidumbre económica.

A esto se suma el impacto del uso intensivo de la tecnología, que si bien permitió sostener la comunicación, también contribuyó a debilitar las interacciones presenciales y profundizar el aislamiento en algunos casos.

Un llamado a políticas públicas integrales

A partir de estos hallazgos, el estudio plantea la necesidad de fortalecer políticas públicas orientadas al acompañamiento de las familias, especialmente en dos áreas clave: salud mental y estabilidad socioeconómica.

Los investigadores advierten que, sin intervenciones específicas, las secuelas de la pandemia podrían prolongarse en el tiempo, afectando no solo a los individuos, sino también a la cohesión social.

En ese sentido, el informe subraya que las familias demostraron capacidad de adaptación y resiliencia, pero también expone sus límites frente a crisis prolongadas sin apoyo estructural.

Una crisis que no terminó del todo

Aunque la emergencia sanitaria quedó atrás, el estudio deja en claro que la pandemia sigue presente en la vida cotidiana de las familias latinoamericanas.

Las secuelas emocionales, económicas y sociales conviven hoy con aprendizajes que, en muchos casos, redefinieron el modo de vincularse y enfrentar la adversidad.

La principal conclusión es contundente: la pandemia terminó como evento sanitario, pero no como experiencia social. Y su impacto, lejos de disiparse, continúa moldeando el presente.

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