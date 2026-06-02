Este Frente Suma: María Teresa premiará a vecinos que embellecen el pueblo

La Comuna lanzó “Este Frente Suma”, una iniciativa de la campaña “Yo Amo María Teresa” destinada a destacar a vecinos, comercios, instituciones y espacios comunitarios que, a través de pequeñas acciones cotidianas, contribuyen al cuidado y embellecimiento de la localidad.

Hay gestos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que tienen un impacto directo en la calidad de vida de toda una comunidad. Una vereda limpia, un cantero cuidado, árboles mantenidos o un frente prolijo son acciones simples que ayudan a construir un pueblo más agradable para vivir.

Con esa premisa, la Comuna de María Teresa presentó “Este Frente Suma”, una propuesta que busca reconocer públicamente a quienes realizan aportes concretos para mejorar el entorno urbano y fortalecer el sentido de pertenencia en la localidad.

La iniciativa forma parte de la campaña “Yo Amo María Teresa” y pone el foco en aquellas personas, comercios, instituciones y espacios comunitarios que se destacan por su compromiso con el cuidado del pueblo. El objetivo no es premiar la vivienda más grande ni la propiedad más costosa, sino valorar el esfuerzo cotidiano de quienes generan un impacto positivo en su barrio y en la comunidad.

La convocatoria está abierta a todos los sectores de la localidad. Los interesados podrán postularse personalmente, proponer a otro vecino o sugerir un espacio que consideren merecedor del reconocimiento. La propuesta busca que sean los propios habitantes quienes ayuden a identificar y destacar las buenas prácticas que contribuyen a mejorar María Teresa.

Al momento de la evaluación, se tendrán en cuenta aspectos vinculados al mantenimiento y la limpieza de los espacios, el cuidado de veredas, canteros, árboles y plantas, así como también el compromiso sostenido en el tiempo, el respeto por el ambiente y el aporte que cada iniciativa genere en su entorno inmediato.

Las postulaciones podrán realizarse a través del WhatsApp comunal (15330033), mediante formularios físicos disponibles en la sede comunal o por medio de este formulario online. Para participar será necesario presentar datos básicos de identificación, una breve fundamentación de la propuesta y fotografías del espacio o frente postulado.

Los vecinos o instituciones que resulten seleccionados recibirán una exención del impuesto comunal por seis meses, un cartel oficial identificatorio del programa “Este Frente Suma”, un diploma de reconocimiento, difusión en redes sociales y medios locales, además de un presente institucional.

Desde la Comuna destacaron que las transformaciones más importantes nacen de las pequeñas acciones cotidianas y que el programa apunta precisamente a reconocer a quienes, con compromiso y constancia, ayudan a construir una localidad más limpia, ordenada y linda para todos.

“Este Frente Suma” busca poner en valor a quienes hacen la diferencia todos los días y demostrar que un pueblo mejor se construye entre todos.