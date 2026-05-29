Wheelwright: Avanza una obra vial pendiente desde los inicios de la democracia

El municipio de Wheelwright continúa avanzando con una obra de infraestructura largamente esperada por la comunidad. Se trata de la mejora del camino que conecta la localidad con Labordeboy, una intervención que actualmente atraviesa su penúltima etapa de ejecución y que forma parte del programa provincial Caminos Productivos. La inversión total alcanza los 580 millones de pesos y apunta a fortalecer la conectividad y la logística de la región.

Desde la administración local informaron que los trabajos consisten en la colocación de un estabilizado granular sobre la traza, por lo que solicitaron a quienes circulen por el sector hacerlo con precaución.

El secretario de Gobierno de Wheelwright, Ignacio Tasinazzo, explicó que para esta etapa se adquirieron 2.000 toneladas de piedra 10/30, a las que se incorporó un 20% de tierra colorada, conformando una capa de 15 centímetros de espesor.

Una vez concluidos los trabajos, se realizará la certificación y rendición correspondiente para gestionar el desembolso de los fondos necesarios que permitirán ejecutar la etapa final de la obra.

Una deuda histórica para la región

Tasinazzo destacó que la mejora de este corredor rural representa una demanda histórica para la zona.

«Esta es una obra que, tras infructuosos intentos, continuaba pendiente desde los inicios de la democracia y hoy se está ejecutando sin costo alguno para el frentista», señaló.

La inversión total prevista asciende a 580 millones de pesos y busca mejorar las condiciones de transitabilidad de un camino estratégico para la producción y la conectividad regional.

Impacto productivo y logístico

Además de facilitar el tránsito diario de vecinos, la obra tiene una fuerte incidencia en la actividad productiva y el transporte.

Según indicaron desde la comuna, la mejora permitirá optimizar los recorridos hacia Rosario y otras localidades de la región, favoreciendo una mayor eficiencia logística para productores, transportistas y usuarios habituales del corredor.

Con la finalización de esta penúltima etapa, el proyecto se acerca a su conclusión, poniendo fin a una demanda que permaneció sin resolverse durante décadas y que hoy comienza a transformarse en una realidad para Wheelwright y toda la zona.