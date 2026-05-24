Editorial: 25 de Mayo, la revolución que todavía nos debemos

Mañana volverán las banderas. Las escarapelas. El locro. Los discursos. Volveremos a escuchar nombres que aprendimos de memoria desde la escuela: Moreno, Belgrano, Saavedra, Castelli.

Y volveremos a repetir una palabra enorme: Revolución.

Pero mientras cae la tarde de un domingo cualquiera, lejos de los actos oficiales, aparece una pregunta incómoda.

¿Cuál fue la revolución?

Porque aquella de Mayo de 1810 no fue solamente cambiar un gobierno. No fue apenas sacar a un virrey.

Fue algo mucho más profundo: la decisión de un grupo de hombres de dejar de esperar que otros decidieran por ellos.

Fue autonomía.

Fue animarse.

Fue discutir el futuro.

Fue entender que ningún territorio crece si acepta vivir eternamente dependiendo de otros.

Dos siglos después, vale preguntarse qué hicimos bien y qué hicimos mal.

Hicimos muchas cosas bien.

Construimos educación pública que fue ejemplo.

Desarrollamos ciencia.

Creamos universidades.

Abrimos derechos.

Construimos una democracia que, con todas sus heridas, lleva más de cuatro décadas sosteniéndose.

Millones de argentinos trabajan, emprenden, estudian y empujan todos los días un país que parece acostumbrado a caminar con el freno de mano puesto.

Pero también hicimos cosas mal.

Naturalizamos crisis.

Nos acostumbramos a empezar de nuevo cada pocos años.

Convertimos discusiones importantes en peleas pequeñas.

Permitimos que la política muchas veces se encerrara más en sus propias disputas que en resolverle la vida a la gente.

Y quizás lo más preocupante: empezamos a perder algo que también estaba en aquella Revolución de Mayo.

La idea de proyecto común.

Porque una revolución no ocurre solamente cuando cambia un gobierno.

Ocurre cuando una sociedad decide hacia dónde quiere ir.

Y ahí aparece la pregunta más incómoda de todas.

¿Qué futuro estamos construyendo?

¿Qué revolución estamos haciendo hoy?

La tecnológica.

La educativa.

La productiva.

La cultural.

¿Estamos discutiendo cómo generar trabajo, cómo educar mejor, cómo modernizar el Estado, cómo recuperar confianza?

¿O seguimos atrapados peleando las mismas discusiones de hace décadas?

Tal vez la Revolución de Mayo no sea una fecha.

Tal vez sea una obligación pendiente.

La de animarnos otra vez a pensar un país que deje de sobrevivirse a sí mismo y vuelva, alguna vez, a imaginarse.

Porque las patrias no se sostienen solo recordando su historia.

También se construyen decidiendo su futuro.