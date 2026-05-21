Venado Tuerto: 14 años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su hija adolescente

Así fue dispuesto en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses. El agresor cometió los ilícitos en 2023, en la casa en la que él vivía. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate es Mayra Vuletic.

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija adolescente en Venado Tuerto. Así fue dispuesto por un tribunal integrado por las juezas Silvina Marinucci, Mariana Vidal y Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. En relación con lo dispuesto, valoró que «se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y se ordenó una pena cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos».

Cuchillo

La funcionaria del MPA sostuvo que «el condenado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades en 2023», y especificó que «por entonces, ella transitaba la primera parte de su escolaridad secundaria».

Vuletic planteó que «los ilícitos fueron cometidos en una casa en la que residía el padre de la adolescente», y mencionó que «ella vive en otra localidad y solía ir a Venado Tuerto para visitarlo a él».

En tanto, la fiscal subrayó que «durante los abusos, el condenado amedrentaba a la víctima con un cuchillo». Asimismo, manifestó que «para instarla a guardar silencio sobre sus padecimientos, la amenazaba con hacerles daño a ella o a su madre».

Con todo, la fiscal destacó que «alrededor de dos meses después de los hechos delictivos, la adolescente pudo contarle a su madre lo que había sucedido». En tal sentido, indicó que «al enterarse, la mujer radicó de inmediato la denuncia que dio origen a la investigación».

Calificación penal

El padre de la víctima fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por ser ascendiente de la víctima y por el empleo de arma).

Identidad

El condenado tiene 48 años y sus iniciales son OJC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.