Santa Fe lanzó su propia red de medicamentos para abastecer hospitales y centros de salud

Ante la reducción de envíos de medicamentos por parte del Estado nacional y el crecimiento sostenido de la demanda en hospitales y centros de salud, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha este lunes un nuevo sistema provincial de logística sanitaria destinado a garantizar el abastecimiento de remedios e insumos en toda la red pública.

El operativo comenzó desde el Parque Industrial de Funes, donde partió el primer envío hacia 50 farmacias y droguerías públicas que luego distribuirán los medicamentos a más de 700 efectores sanitarios de toda la provincia.

La medida busca cubrir el vacío que dejó la interrupción del programa nacional Remediar, que durante años abasteció de tratamientos esenciales a centros de salud y hospitales públicos. Según datos oficiales, Santa Fe recibió cerca de 2 millones de tratamientos durante 2024, pero la cifra cayó a 920.000 en 2025 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, apenas alcanzó los 175.000 tratamientos antes del cierre definitivo del programa.

En ese escenario, la Provincia decidió avanzar con una estructura propia de almacenamiento, preparación y distribución de medicamentos, incorporando herramientas de trazabilidad, control de stock y logística especializada.

El nuevo esquema también contempla monitoreo satelital de las unidades de transporte, mantenimiento de cadena de frío para medicamentos sensibles y armado de módulos sanitarios específicos según las necesidades de cada efector.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo principal es evitar faltantes y garantizar la continuidad de tratamientos esenciales, especialmente en un contexto económico donde cada vez más personas recurren al sistema público de salud.

Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que el incremento de consultas en hospitales y centros de salud refleja el impacto de la situación económica nacional. Según indicó, las prestaciones en el sistema público santafesino pasaron de 10 millones a 13,2 millones entre 2024 y 2025.

“Mientras sea gobernador de esta provincia, a ningún santafesino le faltará medicamento”, afirmó Pullaro durante el acto, donde también sostuvo que la Provincia decidió sostener recursos propios para garantizar prestaciones básicas frente al retiro de programas nacionales.

El mandatario destacó además que el sistema de compras centralizadas implementado desde el inicio de la gestión permitió reducir significativamente los costos de adquisición de medicamentos. De acuerdo a los datos difundidos oficialmente, durante el primer año de gestión algunos productos se compraron hasta un 82% por debajo del precio de lista y en las últimas licitaciones los niveles de ahorro se acercaron al 90%.

Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, explicó que la caída de programas nacionales obligó a la provincia a reorganizar toda la estrategia sanitaria vinculada a medicamentos e insumos.

La funcionaria remarcó que el fortalecimiento de las compras centralizadas, junto con el trabajo del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), permitió sostener el acceso a tratamientos esenciales y ampliar la capacidad de respuesta del sistema público.

En ese sentido, el Gobierno provincial informó que el LIF incrementará este año un 26% su producción de medicamentos, con foco en tratamientos esenciales, oncológicos e insumos estratégicos.

Además, la Provincia precisó que entre 2024 y 2026 la inversión acumulada en medicamentos supera los $ 64.268 millones.

El nuevo sistema logístico demandará una inversión anual de $ 2.334 millones y funcionará como una red integrada para abastecer hospitales, Samcos y centros de atención primaria en todo el territorio santafesino.

Durante la actividad también estuvo presente el intendente de Funes, Roly Santacroce, quien destacó la importancia de que la ciudad sea el nodo desde donde se organiza la distribución provincial. Participó además el subsecretario de Medicamentos y Tecnología Sanitaria, Emiliano Melero.

Con este nuevo esquema, la Provincia apuesta a sostener el abastecimiento sanitario en un momento donde la presión sobre el sistema público continúa en aumento y donde miles de pacientes dependen de hospitales y centros de salud para acceder a tratamientos básicos.